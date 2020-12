METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Reggio Calabria, 3 persone tratte in salvo dai Vigili del Fuoco

Instabilità colpisce le regioni meridionali

Le condizioni meteo risultano ancora perturbate quest’oggi sulla nostra Penisola, questa volta sulle regioni meridionali. Soprattutto nella prima metà di giornata, le piogge e gli acquazzoni si sono concentrati maggiormente sul basso versante tirrenico, dove hanno presentato localmente anche carattere di nubifragio. Uno di questi ha colpito particolarmente la città di Reggio Calabria, dove si sono segnalati danni e disagi ingenti.

Nubifragi colpiscono Reggio Calabria con danni e disagi

Nella prima parte della giornata odierna il maltempo si è concentrato maggiormente a colpire il basso versante tirrenico, in particolare la Campania e l’omonimo settore della Calabria. Su quest’ultima in particolare non ha mancato purtroppo di portare danni e disagi anche ingenti, specie a Reggio Calabria. Attualmente il fronte instabile si sta spostando verso sudest, con l’arrivo delle piogge e degli acquazzoni proprio sulle aree sudorientali del Paese.

Aggiornamento situazione Reggio Calabria

Approfittiamo di un momento in cui il maltempo sta gradualmente scemando anche sulle regioni meridionali (anche se sul versante nordoccidentale iniziano a divenire evidenti gli effetti dell'affondo di una saccatura di origine polare marittima), per dare un aggiornamento su quanto è avvenuto a Reggio Calabria: sembrerebbe infatti stando a ciò che riporta il sito "strettoweb.com" che i Vigili del Fuoco siano riusciti a trarre in salvo 3 persone.