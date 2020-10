METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Rovigo: numerosi ALLAGAMENTI e disagi per gli automobilisti

Maltempo in azione nella nostra penisola

Il maltempo, seppur più attenuato, continua ad interessare diverse regioni italiane con piogge, nevicate in quota e forti temporali. Nelle prossime ore sarà il settore tirrenico e quello più interno della penisola ad essere interessato dalle precipitazioni più intense ma le piogge saranno altamente probabili in gran parte delle regioni italiane. Nel corso delle ultime ore nubifragi tra hanno colpito il medio-basso Tirreno, come Lazio, Campania, Calabria ma anche alcune zone del nord, in particolare tra Lombardia e Veneto, dove non sono mancate alcune criticità. Nella giornata di ieri un violento nubifragio ha colpito la zona di Rovigo, moltissimi gli allagamenti e super lavoro dei vigili del fuoco. Anche per la giornata odierna tempo incerto in zona e rischio pioggia elevato. Leggi anche: OTTOBRE PROSEGUE CON IMPORTANTE AUMENTO TERMICO? ULTIMI AGGIORNAMENTI

Forte nubifragio colpisce Rovigo, numerosi allagamenti

Piogge e temporali nelle ultime 24 ore hanno interessato diverse regioni italiane, accanendosi in particolare lungo il Tirreno e al nord-est, soprattutto in alcune zone del Veneto. Un violento nubifragio ha colpito la città di Rovigo e le conseguenze non si sono fatte attendere. Come riportato anche da ilgazzettino.it, allagamenti si sono verificati in diverse zone della città creando disagi al traffico, ai negozi e alle abitazioni. Sono bastati 20 minuti di pioggia violenta per allagare numerose zone cittadine, moltissimi gli interventi. Situazione difficile nei sottopassi di ponte Marabin e via Lina Merlin, come pure problemi nelle vie Mazzini, Stacche, Pascoli, Pertini, in alcune casi completamente allagate. Alcuni tombini non hanno retto alla violenza della pioggia caduta in pochissimo tempo, problemi anche al traffico e ad automobilisti.. In Commenda si è allagata la strada davanti all’Ipsia e l’acqua è entrata nell’istituto, finendo anche nella palestra, rendendola non utilizzabile. In zona il tempo è migliorato ma ancora fino a domani non si escludono altre piogge. Spostiamoci ora al sud Italia, dove un altro intenso nubifragio ha colpito una cittadina campana.

Violento nubifragio colpisce Avellino

Forte maltempo nelle ultime ore anche in alcune zone del sud, come ad esempio in Campania, soprattutto nell’avellinese, dove si sono accumulati picchi notevoli di pioggia. Un violento nubifragio ha colpito la città campana provocando non pochi problemi. Strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango, moltissimi gli allagamenti. Come riportato da ottopagine.it, la zona più colpita è stata quella in prossimità della stazione ferroviaria, dove un fiume di fango e detriti di varia natura è piombato verso la valle inondando la stazione dei treni. Questo ha portato all’interruzione della circolazione ferroviaria. Grande lavoro per i vigili del fuoco intervenuti per far fronte a numerosi allagamenti ma anche per aiutare alcuni automobilisti in difficoltà. Leggi anche: MALTEMPO IN ATTO SU MOLTE REGIONI ITALIANE, LA SITUAZIONE