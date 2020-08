METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Taranto, la conta dei DANNI è immensa: tombini esplosi, allagamenti e diverse strade chiuse. VIDEO

Saccatura in spostamento verso il settore balcanico, ma ancora maltempo al sud

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia nei passati giorni è ormai scivolata verso oriente posizionandosi oggi tra la Penisola balcanica quella turca. Ciò ha determinato un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, grazie anche ad una nuova spinta posta in atto dall’Alta pressione di matrice afroazzorriana che assicura cieli pressoché sereni o al più poco nuvolosi su tali settori. Tuttavia occorre fare attenzione, poiché l’Anticiclone in questione verrà spesso disturbato proprio dalla presenza delle correnti di maltempo tra i balcani e la Penisola turca, come vedremo nei paragrafi successivi.

Temporali al meridione

Nella giornata odierna infatti le condizioni meteo sono apparse e appaiono piuttosto perturbate sulle regioni meridionali. Questo poiché la presenza di una goccia fredda sull’Europa orientale favorisce l’ingresso di correnti più fresche e instabili dai quadranti nordorientali su tali settori, a loro volta causa della formazione di temporali talvolta anche violenti e accompagnati occasionalmente da grandinate, come abbiamo annunciato all’interno di un apposito editoriale. Nei prossimi giorni, la situazione non è prevista cambiare più di tanto, con i disturbi di maltempo che recheranno fastidio all’Anticiclone fino ad almeno il prossimo fine settimana.

Il maltempo ha colpito duramente Taranto

Come scritto in precedenza, la giornata odierna è trascorsa (e sta tutt’ora trascorrendo) all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali. In particolare il maltempo sta colpendo in maniera anche molto intensa negli ultimi minuti la Puglia, in particolare le zone interne del foggiano e il fasanese. Instabilità colpisce localmente anche la costa jonica della Basilicata, mentre altrove il tempo risulta in miglioramento. Nelle scorse ore però il maltempo ha duramente colpito alcune aree del sud Italia e in particolare la città di Taranto dove i problemi sono stati non pochi a seguito dei nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.