METEO – VIOLENTO NUBIFRAGIO e GRANDINE, fiumi di fango e detriti invadono le strade; il video dell’accaduto in Spagna

Meteo in peggioramento sull’Italia, forti piogge in arrivo

Nonostante le condizioni meteo in questo inizio di giornata sull’Italia appaiono mediamente stabili, seppur con molte nubi in transito, nel corso delle prossime ore è atteso un graduale peggioramento da ovest. Un‘intensa perturbazione, infatti, è già in prossimità della Sardegna, estendendosi entro la fine del giorno alle regioni di nordovest e parte del centro. I fenomeni assumeranno carattere di moderata-forte intensità, con accumuli pluviometrici abbondanti in particolare sul Piemonte centro-settentrionale e settori a nord del Po. Tempo più stabile al sud e Sicilia, raggiunte da masse d’aria più stabile ma decisamente calde per il periodo con massime attese superiori ai +25°C.

Europa in balia del maltempo, forti temporali nelle ultime ore

Meteo – La vasta saccatura presente sull’Europa sudoccidentale, responsabile del peggioramento in arrivo anche sull’Italia nelle prossime ore, sta determinando condizioni meteo localmente avverse su alcune nazione europee. Nella serata di ieri, sabato 9 maggio, violenti temporali hanno interessato la Francia, accompagnati da forti piogge e vivaci fulminazioni; forti disagi per gli allagamenti si sono registrati a Parigi ed a Rennes. Anche la Spagna è stata interessata nella giornata di ieri da forti piogge e temporali, localmente anche a carattere grandinigeno; ed è proprio l’evento accaduto in Spagna di cui vi parleremo nel proseguo di questo articolo.

Meteo estremo nel mondo: temporali, grandinate e tornado

Mentre in Italia le condizioni meteo attualmente risultano piuttosto tranquille, seppur con maltempo in agguato nei prossimi giorni, nel resto del mondo non si può dire lo stesso. Infatti nell’ultimo periodo si stanno susseguendo fenomeni meteo a tratti estremi, provocando ingenti danni e purtroppo in alcuni casi anche delle vittime; nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un alluvione che ha colpito la Guyana francese, mentre nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di quanto accaduto venerdì nel Messico, dove un violento tornado si è abbattuto nello stato di Nuevo Leon, provocando due vittime. Oggi sarà il turno della Spagna, dove violenti temporali hanno provocato allagamenti e danni.