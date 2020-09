METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Avellino e Provincia: esondato fiume e ALLAGAMENTI, sospesa Avellino-Turris. VIDEO

Forte maltempo al centro-sud, tromba d’aria a Nettuno sul basso litorale romano

Le condizioni meteo risultano ancora fortemente perturbate sulla nostra Penisola dopo una settimana comunque pregna di maltempo. Partenza sprint dell’autunno astronomico il cui equinozio è quest’anno avvenuto il 22 settembre e da allora l’Anticiclone non si è più fatto vedere sull’Italia. Piogge e temporali talvolta intensi si concentrano quest’oggi soprattutto sulle regioni centro-meridionali, Sardegna inclusa. Da evidenziare una tromba d’aria abbattutasi nel corso del pomeriggio sul basso litorale romano, in quel di Nettuno. In serata il tempo tenderà ad un miglioramento seppur temporaneo su gran parte del centro.

Duramente colpite anche le regioni nordorientali

Lo spostamento verso il Mar Adriatico del minimo depressionario che si è generato nel Tirreno nelle passate ore ha portato effetti anche sulle regioni nordorientali del Triveneto, oltre che in Romagna e parte dell’Emilia orientali. Qui si sono abbattuti acquazzoni a tratti intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica e da fenomeni grandinigeni. Uno di quest’ultimi in particolare nel corso della prima parte di questo pomeriggio avrebbe interessato la località di Chioggia, nel veneziano, imbiancando completamente il paesaggio e portando uno scenario invernale, con disagi annessi.

Il maltempo travolge la Campania

Il maltempo quest’oggi ha però travolto anche la Campania, dove i fenomeni molto intensi sono stati accompagnati anche talvolta da attività temporalesca. Anche qui, come vedremo, gli acquazzoni hanno causato diversi problemi mettendo a rischio lo svolgimento di alcune partite professionistiche come Napoli – Genoa valida per la 2° giornata di campionato della Serie A (poi iniziata) e altre impedendone il proseguo. D’altronde nella giornata di ieri il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile era stato abbastanza chiaro, diramando un’allerta meteo che era ed è valida praticamente per tutto il centro-sud.