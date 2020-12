METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Bosa, in Sardegna: CASE e STRADE ALLAGATE, i dettagli

Case e strade allagate a Bosa, al momento nessun ferito e nessuna vittima

Stando a ciò che riporta il sito “lanuovasardegna.it” nelle scorse ore un nubifragio che si è abbattuto in quel di Bosa, avrebbe provocato diversi problemi a causa di alcuni allagamenti che hanno coinvolto diverse case e strade. Fortunatamente i cittadini sono riusciti a mettersi in salvo ai piani alti, il che non ha permesso al maltempo di fare nuovi feriti o nuove vittime, nonostante i danni. Il Sindaco avrebbe avvertito la cittadinanza che chiunque si trovasse in difficoltà il numero di emergenza da chiamare è quello del COC nonché 0785 373818.