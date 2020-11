METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Capo Mulini, in Sicilia: esonda il Peschiera, diverse abitazioni ALLAGATE, i dettagli

Maltempo sulle regioni meridionali fino a questa mattina

Nella prima parte della giornata di oggi le condizioni meteo sull’Italia sono state nettamente differenti tra le regioni centro-settentrionali e quelle meridionali: mentre infatti al centro-nord spiravano venti più freddi ma di natura più secca in grado di mantenere i cieli prettamente sereni, al sud, dove peraltro vigeva un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile, continuavano a imperversare piogge e acquazzoni, provocando accumuli localmente moderati, portando localmente qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale.

Tempo in miglioramento da questo pomeriggio

E’ da questo pomeriggio tuttavia, com’era evidente anche dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, che le condizioni meteo tendono ad un miglioramento anche sulle regioni meridionali, grazie all’allontanamento delle correnti di maltempo verso i settori sudorientali. Tale miglioramento come vedremo in altri editoriali pomeridiani, sarà però solo temporaneo in quanto una nuova perturbazione è pronta a colpire la nostra Penisola.

Il maltempo colpisce duro in Sicilia, a Capo Mulini

Come abbiamo anticipato nel finale del primo paragrafo, il maltempo che ha interessato alcune regioni meridionali nella giornata di oggi, non hanno mancato purtroppo di recare ancora danni e disagi. In particolare, un violento nubifragio si sarebbe abbattuto tra le ore di questa notte e le prime della mattina a Capo Mulini, un borgo del Comune di Acireale, causando l'esondazione del torrente Peschiera: pesanti gli allagamenti e conseguentemente i disagi ad essi correlati, come vedremo nel prossimo paragrafo.