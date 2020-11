METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Licata, in Sicilia: strade come fiumi e forti DISAGI alla viabilità

Maltempo estremo si è abbattuto sulla Sardegna orientale nella giornata di ieri

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella giornata di ieri la Sardegna, con nubifragi che hanno imperversato soprattutto lungo le zone orientali. I danni maggiori si sono registrati e segnalati nel nuorese, dove purtroppo sono rinvenute anche perdite di vite umane, con 3 vittime precisamente. I fenomeni molto intensi hanno coinvolto l’area dalle prime ore della giornata e non hanno accennato ad alcuna attenuazione prima della serata.

Instabilità si è estesa successivamente sulla Sicilia, con una tromba d’aria a Catania

Ma il vortice depressionario responsabile del maltempo estremo sulla Sardegna non si è fermato ad interessare solo l’isola sarda: a partire già dal pomeriggio di ieri l’instabilità si stava infatti estendendo anche sulla Sicilia, dove poi nella serata ha colpito duramente. A Catania infatti, si è segnalata una tromba d’aria che ha causato anche in questo caso diversi danni che si sono fermati fortunatamente questa volta ad interessare solamente gli oggetti.

Violento nubifragio colpisce Licata nell’agrigentino

Tuttavia, anche nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate al sud Italia e in particolar modo sulla Sicilia, dove non sono comunque mancati locali nubifragi. Uno di questi ha colpito la cittadina di Licata, sita in Provincia di Agrigento e, stando a ciò che si apprende dal sito “agrigentonotizie.it” non avrebbe mancato di portare persino qualche disagio particolarmente rilevante, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI LICATA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.