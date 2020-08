METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Messina con DANNI ed ESONDAZIONI: frana sulla Strada Panoramica dello Stretto, Vigili del Fuoco in azione. VIDEO

Bel tempo al centro-nord con temperature in lieve aumento

Le condizioni meteo appaiono decisamente stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali da qualche giorno a questa parte. Dopo infatti l'ondata di maltempo che ha investito la nostra Penisola per gli inizi della corrente settimana, l'Anticiclone di matrice afroazzorriana è tornato a spingere dai quadranti sudoccidentali, puntando questa volta soprattutto il Mediterraneo occidentale (dove si trovano alcuni picchi di temperatura anche di oltre +40°C) prendendo "di striscio" il nostro Paese. Bel tempo dunque al centro-nord con cieli sereni o al più poco nuvolosi e temperature in lieve ma costante aumento.

Maltempo invece al sud

Nonostante la presenza di un campo di Alta pressione anche piuttosto robusto sia pressoché dominante all’interno del bacino del Mediterraneo, non mancano però alcune note di maltempo date proprio dalla presenza di un vortice depressionario al sud Italia scaturito dall’affluenza di correnti più fresche e umide provenienti dai quadranti nordorientali, provenienti cioè dalla stessa goccia fredda che in settimana ha portato un’ondata di maltempo sparsa su tutti i settori italiani e che nelle ultime ore è andata centrandosi tra la Penisola balcanica e quella turca. Malgrado la circolazione depressionaria sia piuttosto blanda, non mancano alcuni danni e disagi, come vedremo.

Qualche criticità tra Calabria e Sicilia

La persistenza di questa circolazione blanda di maltempo sulle regioni meridionali d’Italia, sta portando diversi problemi e ciò nonostante i fenomeni si rivelino comunque piuttosto localizzati. Nel corso della mattinata infatti, fenomeni localizzati ma violenti hanno colpito la Calabria, in particolare la città di Scilla, dove diversi sono stati i danni e i disagi associati all’instabilità. Nel corso di questo primo pomeriggio inoltre, la formazione di qualche temporale (che rimane comunque localizzato) ha interessato la Sicilia, in particolare la città di Messina, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in alcune occasioni per ripristinare alla normalità la situazione.