METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte sulla città italiana: FIUMI DI ACQUA E FANGO intrappolano automobilisti. Ecco quanto accaduto in Lombardia

Forte maltempo al nord Italia

Forte maltempo in queste ore in alcune zone del Mediterraneo come Spagna e Francia ma anche in parte della nostra penisola. L’Italia è terra di confine tra aria oceanica e aria rovente nord-africana, con caldo intenso al meridione e parte del centro e più mite al nord dove si sono già verificati forti temporali al settentrione. Nelle prossime ore ancora piogge in parte del nord, asciutto invece altrove con al massimo il passaggio di alcune nubi. Nella giornata di domani qualche pioggia interesserà anche la Toscana e le zone interne del centro, seguita poi da un miglioramento domenicale in attesa di un nuovo peggioramento lunedì a partire dai settori occidentali del Paese. Ancora per le prossime ore temperature tipiche di luglio, soprattutto al meridione, con valori diffusamente sopra i 35 gradi e con punte prossime ai 39-40 sulla Sicilia settentrionale come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nubifragio colpisce Ceriano Laghetto in Lombardia

Come detto, è la Lombardia la regione maggiormente colpita e nelle ultime ore soprattutto le zone della Brianza e del milanese, dove si sono registrati diversi allagamenti. Come riportato da ilnotiziario.net, un uomo è rimasto intrappolato con l’auto nel sottopasso tra Ceriano Laghetto e Solaro e una famiglia di Cogliate è stata svegliata dalla deflagrazione di un fulmine entrato dal camino, senza nessuna conseguenza fortunatamente. Particolarmente colpita la zona di Solaro e Ceriano Laghetto, comune italiano di 6 572 abitanti della provincia di Monza e Brianza, in Lombardia. Strade trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e alcune automobili quasi completamente sommerse. Numerose le segnalazioni e gli interventi dei Vigili del Fuoco per aiutare automobilisti intrappolati e soprattutto per contrastare i numerosi allagamenti in diverse strade e abitazioni.

Esonda il Seveso a Milano

La Lombardia è sicuramente al momento la regione maggiormente colpita dal maltempo, con piogge, temporali e anche violente grandinate. Come riportato da Tgcom24, infatti, il Seveso è esondato nella città di Milano in particolar modo nella zona Niguarda dove sono stati registrati anche dei blackout. Particolarmente colpita la zona di Trezzano sul Naviglio, dove questa notte un violento nubifragio ha scaricato al suolo oltre 100 mm e non sono mancate nemmeno grandinate e alberi caduti. Situazione difficile anche in Piemonte dove le piogge hanno causato diversi allagamenti e determinato dei disagi agli automobilisti. Il tempo si manterrà molto instabile anche per le prossime ore ma i fenomeni più violenti erano attesi proprio tra la serata di ieri e la nottata.