METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte sulle Grotte del Caglieron, Veneto: disposta la chiusura con gravi DANNI

Italia bersagliata dal maltempo

Anche nella giornata odierna, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico ci mostrano come la nostra Penisola venga ancora interessata da condizioni di maltempo a tratti anche spiccato. Continua a piovere sull’estremo nordest, laddove la Protezione Civile ha diramato la massima allerta per oggi. Il fronte instabile che nella notte ha interessato Roma e il Lazio, non mancando di portare qualche disagio come vedremo nel presente editoriale, si è ora spostato al sud, interessando il basso settore adriatico.

Evacuazioni nel modenese a seguito dell’esondazione del Panaro

Le condizioni di incessante maltempo hanno fatto sì che i terreni si inzuppassero e finissero per non assorbire più le piogge. Questo, porta diversi problemi a livello idraulico in quanto ciò che cade dal cielo poi si riversa quasi interamente nei corsi d’acqua, con il risultano che anche precipitazioni mediamente moderate possono portare a delle piene importanti: questa mattina infatti, nonostante fenomeni neanche così intensi, la piena del Panaro ha rotto gli argini e ha reso necessarie alcune evacuazioni.

Violento maltempo si abbatte sul Veneto

Le condizioni di maltempo hanno imperversato soprattutto laddove era stata diramata l’allerta massima del Dipartimento di Protezione Civile, a conferma delle loro preoccupazioni: nella Provincia di Belluno, dove si registrano accumuli complessivi davvero ingenti in questo peggioramento anche oltre 400 millimetri, il violento maltempo avrebbe causato il crollo di un ponte, dove fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Ma vi sono anche altri danni, persino a luoghi turistici.