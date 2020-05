METEO – VIOLENTO TEMPORALE lascia fino a 40 CM di GRANDINE al suolo ed ingenti danni, ecco il video di quanto accaduto in SPAGNA

Meteo estremo nel mondo: nubifragi, grandinate ed inondazioni colpiscono moli stati

Meteo – Nel corso dell’ultimo periodo numerosi sono stati gli eventi meteo estremi che hanno coinvolto molti Stati; guardando in Italia è stata la città di Milano nei giorni scorsi ad essere interessata da un vero e proprio nubifragio, scaricando al suolo oltre 130 mm di pioggia e provocando l’esondazione del Seveso. Nelle ultime ore, invece è il Tifone Vongfong che con piogge torrenziali e venti oltre i 250 Km/h a tenere in apprensione le Filippine, mentre una violenta grandinata ha mandato in tilt la città di Delhi, India. Oggi vi parleremo invece di un’intensa grandinata che nella giornata di venerdì ha ricoperto con 40 cm di ghiaccio la località spagnola di Piornal.

Meteo Italia con tempo in miglioramento e temperature localmente estive

Meteo – Prima di approfondire la notizia di cronaca spagnola, facciamo una panoramica sulle condizioni meteorologiche attuali anche in Italia; la giornata odierna, domenica 17 maggio, risulterà in stand-by dal maltempo. Ampie schiarite, infatti, sono in atto tra Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e gran parte del Nordest; residui disturbi si attardano su Piemonte e tra basso Lazio ed Abruzzo dove transitano nubi stratiformi con associate occasionali deboli piogge. Nella seconda parte di giornata condizioni meteo mediamente invariate, con temperature destinate a raggiungere e localmente a superare i +30°C su parte del centro-sud e Sicilia.

In settimana tornano temporali e nubifragi su molte regioni

Meteo – La tregua dal maltempo, tuttavia, sarà solo momentanea; nel corso della prossima settimana, infatti, torneranno piogge e temporali su molte regioni italiane. La vasta area depressionaria attualmente presente sulle Baleari, nelle prossime ore traslerà gradualmente verso Levante, stazionando nei prossimi giorni proprio a ridosso dell’Italia. I primi fenomeni intensi raggiungeranno domani la Sardegna, estendendosi entro la fine del giorno anche a Toscana ed occasionalmente ad Umbria, alto Lazio ed Emilia Romagna. Tra martedì e giovedì rovesci e temporali diffusi al centro-sud ed Isole, con temperature in deciso calo anche di oltre 10°C sull’estreme regioni meridionali.