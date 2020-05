METEO – Violento temporale provoca FIUMI DI ACQUA E FANGO che travolgono tutto: danni ingenti. Ecco quanto accaduto in Sardegna

Maltempo in atto su gran parte d’Italia

Piogge, temporali e forti venti hanno colpito varie regioni del settentrione ma nelle prossime ore anche il centro-sud ne verrà interessato. Nelle prossime 48 ore non saranno da escludere forti temporali su parte d’Italia, soprattutto al centro, a causa del passaggio di una goccia fredda nel Mediterraneo centrale. Tempo molto instabile nelle prossime 24 ore quando saranno da mettere in conto veri e propri nubifragi e grandinate su gran parte del territorio. Fenomeni intensi non sono mancati nel corso delle ultime ore tra centro e nord della penisola ma anche ieri nella serata temporali hanno colpito soprattutto il territorio sangiustinese, come abbiamo visto ieri in apposito editoriale.

Maltempo in Sardegna, nubifragio nel cagliaritano

Il maltempo sta colpendo duramente nelle ultime ore anche la Sardegna, da nord a sud, con nubifragi e forti raffiche di vento. Come riportato da cagliaripad.it, un violento temporale si è abbattuto dalle prime ore del mattino sul Sulcis. Colpita anche la città di Cagliari dove non sono mancati allagamenti, strade trasformate in fiumi di fango e alberi caduti. Pioggia, vento e fulmini hanno tenuto compagnia a buona parte dei cittadini del sud della Sardegna come ampiamente previsto. Si sono registrate anche frane e strade interrotte a causa di smottamenti e fango. Nel corso delle prossime ore continuerà a piovere intensamente in Sardegna con altri temporali particolarmente intensi anche nel cagliaritano. Non solo Sardegna, anche altre regioni del centro e del sud saranno bersagliate dal maltempo.

Maltempo, prossime ore centro-sud nel mirino

Tra la serata odierna e la giornata di domani si vivrà la fase più intensa del peggioramento, con lo spostamento della goccia fredda verso sud-est,. In questo modo anche l’estremo sud (finora escluso) vedrà rovesci e temporali, localmente intensi. Sarà nella giornata di domani che il maltempo picchierà duro in alcune regioni italiane, soprattutto su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Campania e Puglia. Fenomeni residui saranno da mettere in conto anche al nord-est tra Lombardia, Veneto e Friuli anche se in via di miglioramento. Situazione decisamente migliore invece al nord-ovest dove si avranno ampie schiarite. Giovedì ultimi fenomeni al meridione poi spazio all’anticiclone per il resto della settimana ma con qualche insidia domenica.