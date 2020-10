METEO – Violento TORNADO si abbatte su Beirut nel luogo dell’esplosione: ci sono DANNI, ecco il VIDEO

Maltempo al nord, ma senza fenomeni particolarmente intensi

Un’ondata di maltempo sta interessando nelle ultime ore le regioni settentrionali e, almeno fino ad ora, non sembra mostrare un carattere particolarmente aggressivo. Infatti, i fenomeni fin qui sono risultati solo localmente e per breve tempo intensi. Piogge e acquazzoni hanno imperversato su buona parte del nord Italia saltando poche zone come ad esempio il Piemonte occidentale e l’Emilia Romagna. Al momento il tempo sembra tenere sulle regioni centro-meridionali, anche se nelle prossime ore è previsto l’ingresso di qualche pioggia e acquazzone localmente intensa anche in Toscana.

Passaggio di un cavo atlantico sull’Italia

L’evidente peggioramento delle condizioni meteo che si è riscontrato quest’oggi sulle regioni settentrionali, è stato causato perlopiù dall’avvicinamento di un cavo atlantico che nel corso della settimana corrente ha portato danni e disagi sulla Penisola iberica, in particolare nel Portogallo. Tuttavia, il maltempo che scaturirà e che sta già scaturendo sul nostro Paese, nulla avrà a che vedere con l’intensità con la quale si è manifestato sul Mediterraneo occidentale. L’intensità dei fenomeni infatti non risulterà così eccessiva, assumendo piene caratteristiche autunnali vecchio stampo.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In una situazione meteorologica relativamente tranquilla sull’Italia, andiamo dunque a commentare e ad approfondire quanto invece di estremo accade nel mondo. Nel corso della giornata odierna abbiamo parlato ad esempio delle violenti piogge e nubifragi che hanno avvolto l’Indonesia portando frane che hanno ucciso 11 minatori. Nel presente editoriale invece, ci dirigiamo sempre verso est, fermandoci tuttavia al Medio Oriente: un violento tornado si sarebbe infatti abbattuto nelle scorse ore in Libano, colpendo proprio il luogo dove è avvenuta l’esplosione lo scorso agosto.