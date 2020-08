METEO – vortice CICLONICO al SUD ma l’anticiclone si prepara a rimontare anche in ITALIA

Vortice ciclonico in azione poi tornerà l’anticiclone anche in Italia

Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota presente tra basso Adriatico e Ionio che porta ancora condizioni meteo instabili in Italia. Nella giornata di ieri non sono mancati temporali intensi e accompagnati anche da gradine e trombe d’aria. Tra oggi e domani l’instabilità sarà ancora protagonista soprattutto sulle regioni del Sud a causa della goccia fredda in lento allontanamento verso la Grecia. Nel pomeriggio odierno acquazzoni e temporali soprattutto sui settori interni del Sud ma in movimento anche verso le aree costiere. Fenomeni localmente intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Anche tra la sera e la notte piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto le regioni del basso Adriatico. Un vasto e robusto campo di alta pressione sta comunque rimontando sull’Europa ed entro il weekend porterà sole e clima caldo anche su gran parte dell’Italia.

Meteo weekend: più sole e più caldo in Italia, poche eccezioni

Durante il prossimo fine settimana un vasto e robusto anticiclone di matrice afro-azzorriana si eleverà sull’Europa centro-occidentale fino a raggiungere la Scandinavia, con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Ancora presente una circolazione instabile tra Grecia e Turchia con correnti nord-orientali al Sud Italia. Nel secondo weekend di agosto dunque condizioni meteo più stabili in Italia grazie alla presenza dell’alta pressione ma non proprio per tutti. Locali temporali potrebbero infatti interessare ancora le zone interne del Sud. Temperature in generale aumento con valori poco sopra media al Nord e poco sotto al Sud. Agosto dovrebbe così proseguire con condizioni meteo pienamente estive ma senza il caldo estremo dei giorni scorsi. Anche la prossima settimana potrebbe iniziare stabile e calda ma qualche la tendenza meteo per il Ferragosto?

Possibile peggioramento meteo per Ferragosto 2020?

Mancano ancora una decina di giorni al Ferragosto ed è quindi ancora difficile se non impossibile elaborare una previsione meteo in senso stretto. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli la prossima settimana dovrebbe iniziare con tempo stabile e soleggiato in Italia grazie ad un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo alla Scandinavia. Temperature in aumento con caldo in accentuazione soprattutto al Centro-Nord, dove si potrebbero avere anche 4-5 gradi sopra le medie. Il modello GFS mostra poi un lento smantellamento dell’alta pressione con cedimento proprio nel giorno di Ferragosto a partire dalla regioni del Nord. Non molto diverso ma più incisivo invece il modello europeo ECMWF che mostra una vasta circolazione depressionaria in arrivo dall’Atlantico proprio nel weekend di Ferragosto. Non si esclude quindi al momento un peggioramento meteo con temporali soprattutto sulle regioni settentrionali.