METEO – VORTICE CICLONICO in azione sull’Italia, temporali ed oltre DUE METRI di NEVE in Appennino

Vortice ciclonico in azione sull’Italia

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il primo weekend del nuovo anno è decisamente instabile sull’Italia, con condizioni meteo localmente perturbate. Piove ormai da 48 ore sul Lazio, salvo brevi pause, così come sulla Toscana meridionale, Campania, Liguria e settori occidentali della Sardegna. I fenomeni risultano piuttosto irregolari con accumuli disomogenei. La causa è da imputare ad una vasta area ciclonica presente sull’Europa, dando vita nelle ultime ore ad un’area di bassa pressione al suolo a ridosso del mar di Corsica.

Neve abbondante in Appennino, fino a due metri nelle ultime ore

Meteo – La stazionarietà dell’area di bassa pressione determina precipitazioni frequenti ed abbondanti specie sui settori tirrenici. L’aria fredda di matrice artica che alimenta il vortice di bassa pressione ha inevitabilmente determinato un drastico calo della quota neve nelle ultime ore, con i fiocchi che nel Lazio vengono segnalati fino a 600-800 metri. La neve sta cadendo abbondante sull’Appennino, dove al di sopra dei 1200 metri vengono segnalati fino a 2 metri di neve fresca; è stato necessario la chiusura della Strada Provinciale 44b per il Monte Livata, per favorire il ripristino della viabilità interrotta per le abbondanti nevicate. Problemi anche sull’Appennino Toscano, dove sull’Abetone sono in corso da ieri le operazioni per rimuovere la neve, anche qui fino a due metri, che ha causato l’isolamento di diverse frazioni. Nevica comunque un po su tutto l’Appennino, con accumuli abbondanti anche sul settore abruzzese. Nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni sono attese ancora abbondanti nevicate.

Ulteriori nevicate nei prossimi giorni

Meteo – La fase invernale non lascerà cosi facilmente l’Italia. Il pattern barico atteso nei prossimi giorni favorirà l’ingresso di altri impulsi freddi verso il Mediterraneo centrale con nuove nevicate. La neve continuerà a scendere abbondante nelle prossime ore sull’Appennino centrale e Ligure, fino a 1000 metri ma con fiocchi fino a quote alto collinari. Tra martedì e mercoledì l’ingresso di un nuovo nucleo artico rinnoverà condizioni meteo invernali, con nuovo maltempo e neve in Appennino. Fiocchi a quote collinari sono attesi nei prossimi giorni anche in Sardegna e fino a ridosso delle pianure nel basso Piemonte.