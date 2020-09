METEO – VORTICE CICLONICO sull’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

Goccia fredda in avvicinamento verso la nostra Penisola

Abbiamo già parlato negli scorsi giorni di come un’ondata di violento maltempo potesse interessare l’Italia a partire da oggi, a causa del transito di una goccia fredda di origine atlantica che, dopo essere stazionata per un paio di giornate sul Mediterraneo occidentale e rinvigorita dall’inserimento di nuove correnti più fresche e instabili in arrivo dai quadranti settentrionali, sta ora transitando lentamente verso oriente. Ciò porta più di qualche grattacapo alla campana anticiclonica che fino a ieri avvolgeva interamente lo stivale portando clima anche tipico della piena estate, soprattutto al centro-sud.

Nelle prossime ore peggiora al nordovest

Nel pomeriggio l’instabilità oltre a colpire duramente la Sardegna si è estesa anche su alcuni settori delle regioni nordoccidentali in particolare quelli relativi alle Alpi marittime e zone limitrofe. Tuttavia, il progressivo avvicinamento del vortice ciclonico portato dalla goccia fredda precedentemente menzionata, sta estendendo le condizioni di maltempo ad alcune zone del Piemonte. Nelle prossime ore gli acquazzoni occasionalmente accompagnati anche da attività elettrica risulteranno ancora più diffusi.

Maltempo sulle Isole Maggiori e sulle regioni nordoccidentali

Il vortice ciclonico portato da una goccia fredda di origine atlantica si aziona nel Mediterraneo centro-meridionale e continuerà a portare maltempo con temporali a tratti anche intensi sulla Sardegna. Nella giornata di domani venerdì 11 settembre le zone regionali più colpite potrebbero essere quelle orientali, contrariamente a quanto avvenuto oggi. Forte maltempo con temporali intensi sulle aree tirreniche della Sicilia. Temporali in formazione nel pomeriggio anche sull'Appennino centrale, con sconfinamenti plausibili fino alle porte della Capitale. Acquazzoni sparsi sulle regioni nordoccidentali in particolare in quelle piemontesi. Maggiormente stabile e asciutto altrove, malgrado un aumento della nuvolosità soprattutto sul medio-basso versante tirrenico.