METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO attivo nel Mediterraneo porterà ancora PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, ecco dove e fino a quando

Forte ondata di maltempo in Italia, disagi ed allagamenti ad Avellino

Una forte ondata di maltempo sta nuovamente interessando l’Italia e ha portato i suoi maggiori effetti soprattutto nella prima parte della giornata odierna, con acquazzoni, nubifragi e violenti temporali che hanno colpito soprattutto le zone più occidentali della nostra Penisola, nonché le regioni tirreniche e la Sardegna. Tra le regioni più coinvolte troviamo dunque la Campania, con disagi e allagamenti segnalati soprattutto sull’Irpinia. Attualmente queste zone stanno osservando una pausa dalle precipitazioni, in un contesto di cieli comunque piuttosto disturbati dal transito della nuvolosità.

Tromba d’aria ad Alghero ieri

L’instabilità però, oltre a presentare i suoi tratti più estremi da un punto di vista delle “semplici” piogge e dei temporali, ha favorito la formazione di una tromba d’aria nel pomeriggio di ieri ad Alghero, in Sardegna. Tale nube vorticosa ha ovviamente portato ingenti danni non solo a causa dello scoperchiamento dei tetti di alcune abitazioni, ma anche dell’abbattimento di diversi alberi e dei pali della corrente elettrica. Tuttavia, anche in Sardegna se non eccezioni estremamente localizzate, il tempo appare in generale miglioramento seppur in un contesto di cieli sempre prettamente nuvolosi.

Vortice depressionario in azione nel Mediterraneo, prossime ore ancora rovesci isolati o sparsi soprattutto al centro-nord

Tutti questi fenomeni sono stati causati da un ulteriore impulso perturbato ad opera di un flusso atlantico che appare letteralmente indemoniato nel corso di questa stagione autunnale. Un vortice depressionario dunque staziona sul bacino del Mediterraneo centrale portando ancora rovesci, acquazzoni e occasionali temporali sulle regioni centro-settentrionali e all’estremo sud. Anche nelle prossime ore, così come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale, piogge isolate o sparse e occasionalmente a carattere temporalesco interesseranno soprattutto le aree centro-settentrionali.