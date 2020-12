METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO in azione, ACQUAZZONI in arrivo nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Il maltempo pervade ancora la nostra Penisola

Le condizioni meteo appaiono anche quest’oggi tendenzialmente perturbate sulla nostra Penisola come ormai da due settimane a questa parte grazie ad un corridoio d’aria atlantica perennemente aperto sul Mediterraneo centrale. Negli scorsi giorni tale ondata di reiterato maltempo non ha purtroppo mancato di portare ingenti danni anche alle attrazioni turistiche, in particolare in Veneto. Nella giornata di oggi sta mostrando il suo volto più “quieto”, come vedremo.

Piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sul medio-basso versante tirrenico

Un vortice depressionario insistente nel Mediterraneo centrale e in particolare nel Mar Tirreno ha continuato a portare condizioni di instabilità soprattutto sul medio-basso versante tirrenico con piogge e acquazzoni sparsi e mediamente moderati. A tratti però, i fenomeni hanno colpito localmente anche in maniera intensa, con accumuli comunque non eccessivi in linea di massima. Rimane attiva però l’allerta della Protezione Civile diramata già nella giornata di ieri.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore

Immagini satellitari alla mano, coadiuvate dal supporto del radar meteorologico, i fenomeni che al momento riguardano l’Italia presentano carattere isolato, tendenzialmente in miglioramento dunque rispetto alla prima parte di giornata. Tuttavia nelle prossime ore, il minimo depressionario tornerà ad avvicinarsi verso l’Italia, determinando un nuovo peggioramento che riguarderà soprattutto i settori tirrenici meridionali stando ai principali centri di calcolo.