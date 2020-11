METEO: vortice depressionario in azione in ITALIA, ecco dove i fenomeni più intensi

Goccia fredda sul Mediterraneo, maltempo in azione

Come anticipato nei precedenti editoriali ecco che un vortice depressionario, colmo di aria più fredda in quota, si getta sul Mediterraneo centrale portando un rapido ma intenso peggioramento meteo. Giornata di oggi che vedrà dunque piogge e temporali localmente intensi ma anche un calo della quota neve con fiocchi soprattutto sull’Appennino. In queste prime ore del giorno piogge sparse si segnalano su Emilia Romagna e regioni del Centro Italia, generalmente di debole o moderata intensità. Residue pioviggini interessano anche le pianure del Veneto ma qui ci attendiamo un generale miglioramento nel corso delle prossime ore. Nel pomeriggio infatti il maltempo si trasferirà al Centro-Sud con fenomeni che risulteranno più intensi su Abruzzo, Molise ma anche Puglia settentrionale e Sardegna. Aria più fredda in ingresso con quota neve in rapido calo e localmente fin sotto i 1000 metri entro la notte.

Temporali e nubifragi verso il Sud Italia, arriva la neve in Appennino

Già adesso si segnalano le prime nevicate sull’Appennino Tosco-Emiliano localmente fin verso i 1000 metri. Calo delle temperature più consistente a partire dal pomeriggio con la neve che si assesterà intorno ai 1100-1400 metri anche sull’Appennino centrale, specie versanti orientali. In serata e nottata ultime precipitazioni sull’Appennino centrale con fiocchi fin verso i 900 metri. Quota neve in calo anche su quello meridionale dove il limite potrebbe spingersi fino a 1100-1400 metri specie tra Molise, Campania e Basilicata. Da segnalare poi la possibilità di temporali e locali nubifragio sui settori ionici di Basilicata e Calabria tra la sera e la notte. Con l’arrivo del weekend le condizioni meteo subiranno un netto miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone, ma non su tutta l’Italia.

Meteo weekend: torna l’alta pressione ma con alcune eccezioni

Maltempo che dovrebbe ancora insistere al Sud nella giornata di Sabato a causa dell’isolamento di una goccia fredda in quota che entro Domenica scivolerà verso la Tunisia. Netto miglioramento altrove con l’anticiclone in grande spolvero poco più ad ovest. Tempo asciutto al Centro-Nord per il weekend con solo qualche foschia o banco di nebbia possibile su pianure e vallate interne. Con l’inizio della prossima settimana l’alta pressione dovrebbe mantenere ancora il possesso della situazione con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Francia e Italia. Tempo per lo più stabile almeno fino a metà settimana quando il modello GFS propone con l’ultimo aggiornamento un nuovo passaggio perturbato da ovest. Perturbazione che potrebbe portare piogge specie al Centro-Nord ma in un contesto climatico tutt’altro che freddo.