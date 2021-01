METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO in azione, MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA nelle PROSSIME ORE

Maltempo in atto sull’Italia, allerta della Protezione Civile

Una fase di maltempo prolungato continua ad interessare l’Italia e dopo che nella giornata di ieri piogge, acquazzoni e nevicate a bassa quota in particolare sui settori nordoccidentali si sono susseguiti per tutta la durata del giorno, ecco che oggi si osserva un quadro meteorologico sostanzialmente simile a quello di ieri. Talvolta il maltempo presenta fenomeni anche particolarmente intensi, a tal punto che la Protezione Civile ha diramato ieri un’allerta valida per oggi in alcuni settori italiani.

Maltempo al nordovest e settori tirrenici

Anche nella giornata odierna, com’era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri, il maltempo di stampo prettamente polare marittimo continua ad interessare l’Italia, in particolare i settori più occidentali quali quelli tirrenici e il nordovest. In alcuni casi la neve è caduta fino a quote collinari anche nel Lazio, provocando un leggero accumulo. Scenario meteorologico degno del periodo invernale che stiamo vivendo e nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad essere caratteristica della nostra Penisola.

Nelle prossime ore ancora pioggia e neve a quote medio-basse

Nelle prossime ore un minimo depressionario insistente tra il Golfo del Leone e il Mar Ligure continuerà a venire alimentato dalle più instabili e fresche correnti polari e sarà in grado di portare ancora persistente maltempo su pressoché le stesse aree fin qui interessate dall’instabilità. Piogge e neve a quote medio-basse sono in particolare attese su tutti i settori occidentali e sulle zone interne dell’Abruzzo, stando ai principali centri di calcolo.