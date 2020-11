METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO in formazione, NUBIFRAGI in arrivo DOMANI, ecco le ZONE COLPITE

Tempo generalmente stabile sulla nostra Penisola

Anche nella giornata odierna, così come da qualche giorno a questa parte, abbiamo trovato la netta prevalenza degli effetti portati dall’Alta pressione di matrice azzorriana sull’Italia, con condizioni meteo di generale stabilità. Hanno definitivamente abbandonato il nostro Paese le correnti perturbate che fino a ieri hanno causato qualche acquazzone localizzato in Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo, con un miglioramento dunque anche su queste aree, com’era ben evidente dal quadro previsionale di ieri.

Locali acquazzoni e nubifragi con disagi in Sicilia nei passati giorni

La persistenza di correnti perturbate avevano favorito negli scorsi giorni la formazione di rovesci localizzati in Sicilia, alcuni dei quali si sono hanno raggiunto carattere di nubifragio provocando persino diversi problemi e disagi, nonostante la loro dimensione e la loro rapidità. Oggi, con l’allontanamento della circolazione depressionaria verso sudest, le condizioni meteo sono migliorate anche nella Trinacria, con cieli comunque irregolarmente disturbati ma con assenza di fenomeni.

Vortice depressionario in formazione e in successivo avvicinamento sull’Italia

Un vortice depressionario si sta oramai formando sulle aree del Mediterraneo sudoccidentale, alimentato dalle correnti più fresche e umide di matrice atlantica e provenienti dunque dalle latitudini più settentrionali. A partire già dalle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo, il minimo di bassa pressione che sta andando formandosi e approfondendosi dovrebbe traslare verso est, avvicinandosi alla Sardegna e all’Italia, favorendo un arretramento dell’Alta pressione. E’ proprio sulla prima che sono attesi i primi nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.