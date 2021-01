METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO in transito, MALTEMPO in arrivo: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore con maltempo residuo al sud e centrali adriatiche

Dopo una prima parte di giornata fortemente perturbata e con la neve che è tornata ad imbiancare persino Bologna, a partire da questa serata le condizioni meteo sullo stivale tendono ad un graduale miglioramento grazie all’allontanamento progressivo delle correnti instabili verso i settori balcanici. Ciò determinerà instabilità residua e localizzata sui settori meridionali e sulle regioni centrali adriatiche, dove la neve cadrà attorno ai 400/500 metri di quota.

Vortice depressionario in transito per domani, ancora maltempo

Per la giornata di domani lunedì 11 gennaio un vortice depressionario transiterà sulle zone più meridionali del Mediterraneo portando ancora maltempo in particolare sulla Sardegna, con piogge e acquazzoni. Persiste una circolazione instabile capace di portare qualche debole fenomeno sulle regioni centrali adriatiche, nevoso a partire dai 300/400 metri. Fenomeni isolati possibili anche in Sicilia, mentre sul resto del Paese il tempo risulterà più asciutto anche se non sempre sereno. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, resto di Sardegna, Umbria orientale, Abruzzo, Molise, Lazio sud-orientale, Campania, Puglia settentrionale e meridionale, Basilicata tirrenica e ionica, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 200-400 m sulle Marche con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati; al di sopra dei 400-600 m su Abruzzo con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale generale diminuzione, specie sulle regioni meridionali peninsulari, con valori molto bassi sulla Pianura Padana centro-occidentale. Venti: da forti a burrasca settentrionali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Marche, Umbria, Lazio settentrionale e Sardegna orientale. In attenuazione già dalla mattinata. Localmente forti settentrionali sui restanti settori adriatici. Mari: localmente molto mossi tutti i mari con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.