METEO – Vortice in approfondimento sull’Italia, prossime ore con PIOGGE intense, FORTI VENTI e NEVE in montagna; tutti i dettagli

Nuova ondata di maltempo sull’Italia

Meteo – Una nuova ondata di maltempo sta per raggiungere parte dell’Italia in questa giornata di domenica. Come descritto nell’editoriale del mattino, un vortice di bassa pressione ha preso vita sul nord della Sardegna e nelle prossime ore si porterà a ridosso delle coste del Lazio. Valori pressori in ulteriore calo nel pomeriggio, quando la ciclogenesi raggiungerà sul medio Tirreno i 995 hPa, favorirà un deciso peggioramento del tempo. Le piogge hanno già raggiunto in questa prima parte del mattino il Lazio e la Sardegna, ma sarà dal pomeriggio che le precipitazioni diverranno intense.

Piogge abbondanti nelle prossime ore, accumuli di oltre 50 mm

Come anticipato nel precedente paragrafo, la giornata odierna sarà caratterizzata da un deciso peggioramento del tempo. Attualmente piove diffusamente sul Lazio, la Sardegna e l’Umbria meridionale. I fenomeni tenderanno ad estendersi nelle prossime ore alla Sicilia, nordest e tutto il centro-sud, fatta eccezione per i settori ionici; la risalita del centro di bassa pressione dalla Sardegna verso il medio Tirreno favorirà un’accentuazione dei fenomeni su Lazio, Campania e Sicilia, con possibili temporali, e dalla sera anche sulla Romagna. Non si escludono a fine giornata accumuli superiori ai 50 mm, con locali punte anche di 70-80 mm.

Neve in montagna, accumuli abbondanti ad alta quota

Meteo – Se alle quote medio-basse pioverà molto, le temperature scese in questi giorni favoriranno nevicate in montagna. La neve ha già fatto la sua comparsa nella giornata di venerdì dapprima sulle Alpi e poi anche sull’Appennino fino a 1300-1400 metri, mentre nelle prossime ore i fiocchi scenderanno a quote superiori; la risalita del minimo di bassa pressione, richiamerà masse d’aria più miti di quelle giunte nelle ultime ore, determinando un aumento della quota neve. I fiocchi scenderanno nella giornata odierna sull’Appennino centro-settentrionale a partire dai 1500-1600 metri, ma in aumento nella seconda parte di giornata fino ai 2000 metri tra Lazio ed Abruzzo. Neve in arrivo anche sulle Alpi orientali fino a 1200-1400 metri sul Friuli, con accumuli di neve fresca che potrebbero superare i 20 cm. Non solo piogge e neve, ma attenzione anche ai forti venti. Vediamo nella prossima pagina le aree interessate.