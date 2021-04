METEO – VORTICE INSTABILE pronto a colpire l’ITALIA, attese PIOGGE e TEMPORALI su molte regioni; ecco quando e dove

Meteo in peggioramento oggi al sud

Meteo – Le condizioni meteorologiche risultano decisamente dinamiche sull’Italia, ancora interessata da una vasta circolazione depressionaria ben salda sul continente europeo. Nella giornata odierna, un peggioramento del tempo è atteso al sud e sulle due Isole Maggiori, raggiunte da una debole perturbazione nord africana. I fenomeni si concentreranno in particolare sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, mentre molte nubi con al più qualche locale pioviggine è attesa sul resto delle regioni meridionali. Tempo più asciutto sul resto d’Italia con ampie schiarite al nord, Umbria, Marche e Toscana durante la prima parte di giornata, al più con qualche sottile velatura di passaggio.

Vortice freddo domani sull’Italia

Meteo – Un vortice freddo, con isoterme fino a -30/-32°C a 500 hPa, attualmente posizionato nel sud della Francia, raggiungerà nella prossima notte la Sardegna, dove è atteso stazionare nella giornata di domenica. Il tempo, pertanto, volgerà verso un peggioramento più deciso sull’Italia, specie centro-meridionale; piogge e temporali sono infatti attese su gran pare del sud e sulle due Isole Maggiori, in rapida estensione anche al centro. I fenomeni più abbondanti sono attesi su Lazio, Abruzzo occidentale, Campania, Molise, Sardegna e Puglia garganica dove non si escludono precipitazioni anche a carattere temporalesco. Tempo che volgerà verso una maggiore instabilità anche al nordest e settori alpini, dove non mancheranno acquazzoni nel corso del pomeriggio-sera.

Neve attesa su Alpi ed Appennino

Meteo – Non solo piogge e temporali, ma l’instabilità e le temperature piuttosto fresche per il periodo, favoriranno ancora fenomeni a carattere nevoso sui settori montuosi. Nella giornata odierna, qualche occasionale breve nevicata potrà interessare i settori alpini nel corso del pomeriggio-sera, a partire dai 1300-1400 metri. La giornata di domenica vedrà un ulteriore lieve calo delle temperature e fenomeni in accentuazione su gran parte d’Italia: la neve potrà raggiungere l’Appennino a partire dai 1300-1500 metri, fino ai 1700 metri della Sila, in calo entro fine giornata fino ai 1100-1200 metri dei settori appenninici centro-settentrionali. Neve sulle Alpi a partire dai 1400-1600 metri, in progressivo calo fino ai 1200 metri.