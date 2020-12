METEO WEEKEND – Ancora due perturbazioni fino al termine della SETTIMANA; ecco le previsioni

Situazione attuale sull’Italia

Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia le condizioni meteo sono migliorate lievemente anche se è ancora presente nuvolosità diffusa su tutto il territorio. Nel corso della giornata odierna ci attendiamo piogge specie sui settori Tirrenici centro-meridionali, anche se queste ultime non dovrebbero dare adito a criticità. Le nubi risulteranno più irregolari e sparse specie sui settori Adriatici meridionali. Ma vediamo la situazione sinottica in questo momento! L’area di bassa pressione è centrata di fronte alle coste della Toscana con un blando minimo depressionario di 1002 hPa. Questa fascia “perturbata” si estende dai Pirenei fino ai margini della Polonia, presentando un vero e proprio corridoio per le perturbazioni che si susseguiranno fino alla giornata di Sabato. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà e quali saranno i risvolti sull’Italia!

Prima perturbazione, che abbraccerà le regioni meridionali

Da questo corridoio perturbato si andrà a formare un minimo depressionario che prenderà il sopravvento su quello preesistente sul Tirreno. Questo minimo che andrà a toccare i 999 hPa e traslerà dalla Sardegna tra stasera e stanotte, raggiungendo il basso Tirreno domani mattina. Questo comporterà un ritorno delle precipitazioni specialmente sui settori costieri Tirrenici, ma anche della neve sull’Appennino meridionale. Tra le zone più interessate dalle precipitazioni rientreranno i settori costieri della Campania, tra Napoli e Salerno fino al Cilento, nonché la costa occidentale Calabrese. La quota neve si dovrebbe attestare in media montagna, con precipitazioni deboli-moderate specie sui versanti più esposti. Questo peggioramento ne introdurrà un altro, che dalle prime ore di Sabato dovrebbe coinvolgere l’Italia da nord a sud. Scopriamo le previsioni per il fine settimana!

Meteo Weekend: ennesima perturbazione di stampo polare

Per quanto riguarda il fine settimana vivremo nuovamente condizioni di tempo perturbato specie nella giornata di Sabato: le precipitazioni si manifesteranno dapprima su Sardegna e settori costieri occidentali centro-settentrionali. Successivamente si sposteranno verso est coinvolgendo l’Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e nelle ore pomeridiane di Sabato anche i settori meridionali. Dalla giornata di Domenica ci attendiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo, grazie alla rimonta di un cuneo altopressorio sul bacino Mediterraneo. Ecco cosa potrebbe accadere!