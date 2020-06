METEO – nel WEEKEND ancora tempo instabile e clima fresco in ITALIA? Ultimi aggiornamenti

Non si placa il maltempo in Italia almeno fino al prossimo weekend

Prima decade di giugno ormai quasi conclusa e che di prettamente estivo ha visto ben poco sulla nostra Penisola. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo resteranno instabili o a tratti anche perturbate a causa di una vasta circolazione depressionaria posizionata sull’Europa centro-occidentale. Anche l’evoluzione prevista per il prossimo weekend non promette nulla di buono e di nuovo dai principali modelli emerge la possibilità di un vasto campo di alta pressione posizionato sulla Penisola Scandinava. In tal caso potrebbe rimanere ancora aperto il corridoio instabile su Europa e Mediterraneo con una serie di passaggi perturbati anche sull’Italia. Non si esclude al momento anche tutta la seconda decade di giugno possa trascorrere con piogge e clima relativamente più fresco. Tendenza meteo per luglio che potrebbe invece vedere tutt’altra evoluzione ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Situazione sinottica e regioni più colpite dal maltempo

Campo di alta pressione posizionato in pieno oceano atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Una saccatura depressionaria insiste invece sull’Europa e parte del Mediterraneo con una goccia fredda in quota posizionata tra Francia e Italia. Questa porterà ancora tempo instabile o perturbato nei prossimi giorni con fenomeni a tratti intensi e a carattere di temporale. Fenomeni sparsi al momento sulle regioni del Nord con temporali specie su Piemonte, Liguria e Friuli. Nel pomeriggio l’instabilità interesserà buona parte della Penisola con temporali anche intensi su Alpi e zone interne del Centro. Anche Mercoledì 10 giugno condizioni meteo instabili con piogge sparse già al mattino sulle regioni del Centro-Nord, in particolare Nord-Est e Tirreno. Temporali anche intensi nel pomeriggio soprattutto su Alpi orientali e Appennino centro-settentrionale. Precipitazioni che continueranno anche nella giornata di Giovedì mentre per Venerdì è atteso un temporaneo miglioramento ma attenzione al weekend.

Clima fresco con temperature sotto media ma fino a quando?

Nessuna ondata di caldo fino ad ora dall’inizio di giugno con temperature che sono rimaste un po’ su tutta la Penisola in linea o anche poco al di sotto delle medie. Adesso aria fresca proveniente giunta dal Nord Europa sta mantenendo le temperature di qualche grado sotto le medie soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Le massime faticano infatti a raggiungere i +25/30 gradi e anzi nelle zone più colpite dal maltempo restano a volte anche sotto i +20 gradi. Occorrerà aspettare Venerdì per avere un rialzo delle temperature, soprattutto le massime che grazie al sole si porteranno oltre i +25 gradi su buona parte dell’Italia con punte localmente superiori ai + 30 gradi sulle Isole Maggiori. Piuttosto fresco di notte e al primo mattino fino al weekend con valori minimi anche al di sotto dei +10 gradi. Stando alle ultime uscite dei modelli anche sul lungo periodo non si intravedono al momento ondate di caldo rilevanti.