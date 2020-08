METEO – WEEKEND AUTUNNALE alle porte dell’ITALIA, ma non per tutti: ATTENZIONE al SUPER CALDO al SUD, i dettagli

Tempo ancora stabile in Italia, con Anticiclone predominante

Nel corso della giornata odierna stiamo assistendo ancora a condizioni di persistente stabilità garantite dalla presenza di un campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale che è tornata ad avvolgere la nostra Penisola a seguito del rapido passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica che ha provocato violento maltempo tra il passato weekend e l’inizio di questa settimana sulle regioni settentrionali. Danni e disagi ingenti si sono registrati sui settori nordorientali, ma è da qualche giorno che l’estate ha ripreso le redini del Mediterraneo centrale, con temperature non eccessivamente alte.

Estate con le settimane contate ormai

Alle porte dell’Italia si trovano però correnti più fresche e instabili di origine nordatlantica che sono pronte ad affondare sulla nostra Penisola e i cui primi influssi sono già evidenti sulle regioni settentrionali mediante un netto aumento della copertura nuvolosa. L’estate è dunque alle battute finali e ciò viene testimoniato non tanto dall’ondata di violento maltempo in arrivo, ma anche e soprattutto dal fatto che l’Oceano Atlantico sta tornando a sfornare cicloni tropicali ed extra-tropicali che prendono potenza fino a raggiungere lo stadio di uragano, com’è stato per l’Uragano Laura che nelle prime ore di oggi ha fatto landfall in Lousiana, negli Stati Uniti.

Weekend, grave peggioramento in arrivo

Gli effetti della perturbazione che si manifesterà in maniera ancora più diffusa a partire dal prossimo fine settimana, saranno già evidenti nella giornata di domani venerdì 28 agosto, con temporali e possibili grandinate su alcuni settori settentrionali, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Dunque il prossimo fine settimana si assisterà a condizioni di prevalente maltempo sulla nostra Penisola, soprattutto nella giornata di domenica 30 agosto, quando verranno coinvolte anche le regioni centrali. Ciò grazie all’affondo di una vasta e profonda saccatura di origine nordatlantica che sarà responsabile anche di un crollo generale delle temperature entro l’inizio della prossima settimana.