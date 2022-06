METEO WEEKEND – Caldo a PROFUSIONE nel fine settimana, con punte fino a +36/+38°C in ITALIA

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Seconda parte di giugno ancora caratterizzata dalla presenza di un promontorio d’alta pressione di matrice africana, che sta determinando condizioni di tempo stabile a lungo sull’Italia e sul bacino Mediterrnaeo. Temperature molto elevate al centro-nord, con valori al di sopra delle medie del periodo anche di +4-6°C; non sono da escludersi specie lungo il Po, sulla valle del Tevere e sulle zone interne di Toscana e Umbria, valori termici fino a 34-36°C di massima. Possibile ancora qualche temporale specie sui rilievi del centro-sud grazie alla presenza di una saccatura d’aria più instabile protesa verso questi settori. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per venerdì 17 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 17 giugno: AL NORD: Al mattino isolate piogge in Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con locali acquazzoni, nessuna variazione sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD: Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata e in sconfinamento verso le pianure delle regioni tirreniche; asciutto e soleggiato altrove. In serata residui fenomeni nelle zone interne, sereno o poco nuvoloso altrove. Per il fine settimana secondo i principali modelli matematici avremo ancora caldo e assenza di precipitazioni su gran parte della penisola, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano. L’ultimo weekend di giugno dunque si prepara ad essere senza particolari variazioni.

Meteo weekend – sabato

Meteo sabato – Nella giornata di domani avremo qualche velatura in transito nelle ore diurne, ma sempre in un contesto pienamente stabile. Attenzione al pomeriggio quando avremo qualche precipitazione convettiva sui rilievi di Piemonte, Lombardia e sulle zone interne della Sicilia. Su quest’ultima grazie alle correnti favorevoli saranno possibili sconfinamenti fin sulle coste meridionali. Atteso un nuovo miglioramento in serata, quando i cieli risulteranno pienamente sereni; da non escludere ancora qualche residua precipitazione sulle Alpi occidentali. Le temperature raggiungeranno valori fino a +34/+36°C sulle zone interne della Toscana e lungo la valle del Tevere fino alla capitale. Possibili picchi fino a +38°C sulle zone interne della Sardegna. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio della giornata di domenica.

Meteo weekend – domenica

La giornata di domenica avrà un andamento simile a quella di sabato, con temperature che raggiungeranno picchi anche qui fino a +36°C sui medesimi settori sopracitati. I fenomeni temporaleschi saranno ancora più confinati e sporadici su Alpi e zone interne della Sicilia mentre sul resto della penisola splenderà il sole. Inizio di settimana che vedrà ancora una circolazione instabile sullo Ionio che potrebbe comportare qualche fenomeno temporalesco pomeridiano; da non escludere il transito di un cavo d’onda per metà settimana, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio. Seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti meteo per saperne di più!

