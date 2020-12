METEO – WEEKEND che precede il NATALE con qualche novità in arrivo in ITALIA, le previsioni

Meteo: qualche disturbo al nord Italia

Nella giornata di domani oggi, mercoledì 16 dicembre, troviamo delle note d’instabilità sulle regioni più settentrionali del Paese e deboli piogge associate. Fenomeni che interessano principalmente la Liguria, Lombardia, e a seguire verso est su tutte le altre regioni. Neve sulle Alpi oltre i 1200 metri di quota. Bel tempo invece sul resto dell’Italia dove tiene banco l’anticiclone azzorriano tornato nel Mediterraneo negli ultimi giorni dopo una lunga assenza e con le perturbazioni di natura polare-marittima a ripetizione per l’Italia.

Meteo, Anticiclone prevalente in Italia

Da qualche giorno a questa parte il tempo è tornato stabile sulla nostra Penisola grazie all’elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre. Salvo che per qualche disturbo in queste ore sulle regioni settentrionali dell’Italia, il bel tempo lo troveremo ancora nei prossimi giorni anche se non sempre con il sole causa nubi basse in pianura e lungo le coste. Anticiclone prevalente in settimana fino al prossimo weekend quando sembrerebbe possibile l’inserimento delle correnti atlantiche più instabili di matrice atlantica.

Meteo Weekend, peggioramento in arrivo

Nel corso del weekend che precede il Natale, l’anticiclone potrebbe cedere il passo al ritorno delle correnti atlantiche e con esse delle precipitazioni su tutto il Paese. I fenomeni più significativi sembrerebbero orientarsi sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche. Stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, l’ennesima saccatura sembra affondare il colpo dalla giornata di Sabato per poi concentrarsi specialmente in quella di Domenica 20 Dicembre. Potrebbe essere solo un antipasto della fase più movimentata per le vacanze di Natale.