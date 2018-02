L’ ondata di freddo potrebbe intensificarsi sull’ Italia proprio a ridosso del weekend con neve fino in pianura e lungo le coste adriatiche.

METEO WEEKEND: clima invernale sull’ Italia con possibili nevicate lungo le coste adriatiche – 20 Febbraio 2018 – Clima invernale sull’ Italia in queste ore con piogge lungo le coste e in pianura, neve sui rilievi appenninici fin sotto i 300-500 metri e accumuli abbondanti sulle Marche, Romagna e Abruzzo. Nuovo e più intenso impulso di maltempo invernale in arrivo nel weekend? Secondo la media degli scenari viene confermata questa tendenza meteo per il weekend con possibili scenari prettamente invernali sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche dove potrebbe nevicare fino al piano e lungo la costa proprio nella giornata di Domenica 25 Febbraio. Il nuovo e impulso gelido potrebbe arrivare sull’ Europa centrale direttamente dalla Russia con temperature siberiane su molti paesi europei e parte dell’ Italia. Questa sarebbe la conseguenza dello Stratwarming a lungo annunciato nelle precedenti notizie meteo.

