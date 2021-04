METEO – WEEKEND compromesso dal MALTEMPO in ITALIA con PIOGGE e possibili TEMPORALI, i dettagli

Dell’Anticiclone non c’è traccia e le correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti settentrionali ne approfittano affondando ripetutamente sul Mediterraneo e innescando perturbazioni. Nel prossimo fine settimana infatti le condizioni meteo risulteranno ancora piuttosto perturbate e ancora una volta i fenomeni si concentreranno maggiormente sulle regioni meridionali, stando ai principali centri di calcolo . Tuttavia, non è assolutamente escluso, ed anzi appare piuttosto probabile, un parziale coinvolgimento del centro-nord, ecco quando.

Per la giornata di domani venerdì 16 aprile le condizioni meteo volgeranno ad un nuovo peggioramento che questa volta interesserà buona parte delle regioni meridionali e la Sardegna, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine africana , i cui primi effetti si sono riscontrati in Sicilia quest’oggi. La neve potrebbe tornare a scendere a quote di bassa montagna specie nel cosentino. Qualche rovescio potrebbe comunque colpire il Piemonte e la Liguria, con la fiocchi sulle Alpi piemontesi a partire dai 500/700 metri, più asciutto altrove.

Con l’avanzare della serata le condizioni meteo all’interno dello stivale andranno verso un generale miglioramento a seguito degli isolati rovesci perlopiù di natura convettiva che hanno interessato le zone interne delle regioni centro-settentrionali nel corso di questo pomeriggio. In Sicilia è invece atteso un miglioramento più netto : dopo le piogge sparse di oggi, è infatti prevista una totale cessazione dei fenomeni, sia pure in un contesto di cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi.

Parziale coinvolgimento del centro-nord per domenica

Come accennato in precedenza, il maltempo si manifesterà sotto forma di pioggia e di possibili temporali anche localmente intensi sulle regioni meridionali, tuttavia non saranno le uniche ad essere colpite: nella giornata di domenica 18 aprile infatti, l’instabilità potrebbe raggiungere anche i settori centro-settentrionali a carattere anche sparso. I fenomeni comunque appariranno generalmente moderati e le temperature non subiranno grossi scossoni rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni.