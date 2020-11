METEO – WEEKEND con alto rischio NUBIFRAGI e CROLLO delle TEMPERATURE: torna la NEVE in Appennino, i dettagli

Fronte di maltempo in estensione verso sud

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili al centro-nord dopo il maltempo che ha interessato tali settori nella giornata di ieri. Il fronte instabile si è infatti spostato sulle regioni meridionali, dove si sono verificati diversi acquazzoni e anche nubifragi che hanno portato anche diversi disagi e danni soprattutto nel Cilento: a Policastro l’acqua ha invaso le strade raggiungendo persino abitazioni e locali, producendo 20 sfollati.

Nelle prossime ore ancora maltempo sulla Calabria

Nelle prossime ore il fronte instabile continuerà la sua corsa verso sudest gettandosi nel Mare Jonio dove persisterà una circolazione depressionaria. Ne deriva che, mentre su buona parte del sud le condizioni meteo tenderanno a migliorare, in Calabria appariranno ancora piuttosto perturbate, in particolare tra crotonese e cosentino dove saranno presenti piogge localmente anche intense, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Weekend nuova perturbazione, alto rischio nubifragi

A partire dalla seconda parte di questa settimana una nuova perturbazione interesserà l’Italia, rinnovando le condizioni di maltempo che negli ultimi 3 giorni hanno praticamente interessato l’intero territorio nazionale. Se in un primo momento l’instabilità coinvolgerà le regioni centro-settentrionali, nel weekend le piogge e gli occasionali temporali si sposteranno verso sud, dove saranno possibili persino dei nubifragi sul versante jonico a causa di una ciclogenesi sul basso Tirreno.