METEO – WEEKEND con locali TEMPORALI in ITALIA, tutti i dettagli

Qualche danno da maltempo in Italia, piogge anche forti sull’estremo nord

Le condizioni di maltempo che hanno interessato negli ultimi giorni la nostra Penisola, non hanno mancato di apportare persino qualche danno come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. Piogge anche a tratti intensi continuano a colpire in maniera anche abbastanza organizzata e omogenea le aree poste all’estremo nord del Paese, con accumuli talvolta anche moderati, ma comunque generalmente deboli. Tutt’altro tempo troviamo invece appena a sud, sulle regioni centro-meridionali dove a dominare nelle ultime ore sono sicuramente i cieli sereni o con pochi disturbi nuvolosi in transito.

Domani maltempo anche intenso in Italia

Nella giornata di domani venerdì 1° maggio coincidente tra l’altro con la Festa dei Lavoratori si osserverà in Italia ancora la presenza del maltempo, nelle prime ore della notte residuo su regioni nordorientali, grazie al continuo scorrimento di correnti più instabili di matrice atlantica in ingresso dai quadranti nordoccidentali. Ne deriva che sono proprio i settori corrispondenti a riscontrare condizioni più disturbate, a tratti con piogge di debole o al più moderata intensità. Nel corso del pomeriggio, con la convezione che a quel punto si servirà anche del calore immesso in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare, temporali termoconvettivi anche intensi saranno possibili anche nelle aree pedemontane limitrofe tra la Toscana e la Liguria.

Una terza decade decisamente instabile, soprattutto in relazione alle due precedenti

Termina con oggi non solo la terza decade del mese di aprile, ma anche il mese di aprile stesso. Si può dunque tirare un giudizio sommario, in attesa dei dati ufficiali, su come è andato climaticamente parlando questo mese in Italia e possiamo fare già diverse considerazioni: a fronte di due intere decadi di Anticiclone, se non per una pausa di maltempo durata appena 36 ore a ridosso di Pasquetta, è stato piuttosto siccitoso, nonostante una terza decade in cui l’instabilità si è vista più frequentemente, ma senza un deciso cambio di pattern, come abbiamo disquisito anche all’inizio di un altro editoriale. La netta dominanza dell’Alta pressione che ha portato soprattutto nella seconda decade temperature localmente anche oltre i +28°C suggerirebbe inoltre un mese trascorso sopra la media del periodo termicamente parlando, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.