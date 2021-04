METEO – WEEKEND con PIOGGE residue e pausa dal MALTEMPO; tornano ad aumentare anche le TEMPERATURE

Verso un miglioramento dopo un pomeriggio di temporali al centro-sud

Dopo un pomeriggio tormentato dalla presenza di temporali di natura prevalentemente convettiva sulle zone interne del centro-sud, con occasionali fenomeni di grandine, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola volgeranno verso un sostanzialmente miglioramento nelle prossime ore e, nella seconda parte di serata, si evidenzierà tempo pressoché asciutto sulla totalità del territorio nazionale. Tuttavia il miglioramento predetto sarà temporaneo in attesa di una nuova perturbazione.

Prossimi giorni in compagnia del maltempo con possibili nubifragi

Nei prossimi giorni il Mediterraneo sarà “vittima” dell’ennesimo affondo perturbato di natura nordatlantica che inizierà a portare i primi effetti sull’Italia a partire dalla giornata di domani mercoledì 21 aprile, con piogge in Sardegna. Successivamente ed entro giovedì 22, il maltempo si estenderà su buona parte delle regioni centro-meridionali, con i fenomeni che localmente potrebbero assumere anche carattere intenso e di nubifragio in particolare sul medio Tirreno. L’instabilità traghetterà la nostra Penisola fino al weekend.

Instabilità fino al weekend, sabato residuo maltempo

L’instabilità terrà sotto scacco l’Italia almeno fino al weekend, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo. A seguire e dunque a partire dalla giornata di sabato 24 aprile, l’Anticiclone colto da un vuoto di orgoglio tornerà ad espandersi verso settentrione, puntando il Mediterraneo. L’Alta pressione riuscirà almeno per qualche giorno nel suo intento, con residuo maltempo atteso proprio per sabato, ma in rapido miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

