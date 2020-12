METEO – WEEKEND condizionato dalle correnti PERTURBATE, torna il MALTEMPO in ITALIA, ecco dove

Stabilità portata dall’Anticiclone

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono ancora una volta stabili come da diversi giorni a questa parte, dopo una fase di prolungato maltempo che aveva interessato l’Italia tra la fine di novembre e per la buona prima parte di questo dicembre. Piogge incessanti hanno fatto sì che il terreno molle risultasse esposto a rischi di frane e smottamenti, che fortunatamente non hanno provocato vittime o feriti. Oggi, salvo qualche eccezione come vedremo nel prossimo paragrafo, si respira un’atmosfera decisamente più stabile.

Piogge sull’alto versante tirrenico

Lo scorrimento di correnti perturbate appena oltralpe che hanno peraltro tentato l’affondo nelle prime ore della giornata, con il tentativo che non è finito a buon fine a causa della respinta della cupola anticiclonica nel quale risulta avvolta l’Italia, sono comunque riuscite a determinare un blando e rapido peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali; peggioramento che in queste e nelle prossime ore rimarrà confinato ai soli settori tirrenici settentrionali.

Weekend torna il maltempo ma non per tutti

Una blanda saccatura di matrice atlantica nei prossimi giorni affonderà sul Mediterraneo occidentale e andrà a colpire i settori nordafricani, per poi traslare verso oriente in direzione cioè della nostra Penisola. L’avvicinamento di queste correnti più umide e instabili farà sì che un peggioramento riguarderà anche lo stivale, stando almeno a ciò che prospettano i principali centri di calcolo. Il maltempo però non riguarderà tutti i settori, vediamo dunque quali saranno quelli esposti all’arrivo delle piogge.