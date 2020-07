METEO – WEEKEND dalla DOPPIA FACCIA in ITALIA tra TEMPORALI e BEL TEMPO, i dettagli

Temporali sull’Appennino abruzzese e lungo l’arco alpino

A differenza di quanto riscontrato nel corso dei passati giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono oggi in peggioramento in alcuni settori del Paese a causa dell’ingresso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica e dunque provenienti da latitudini più settentrionali. Gli effetti di tali correnti sono piuttosto visibili lungo le zone alpine e prealpine e anche sull’Appennino abruzzese con lo sviluppo di temporali anche intensi e accompagnati occasionalmente da grandinate, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. E sul resto d’Italia?

Persiste stabilità sul resto del Paese

Sul resto dell’Italia si verificano ancora condizioni di persistente stabilità, con l’Anticiclone di matrice afroazzorriana ancora prevalente soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove a prevalere sono comunque i cieli pressoché sereni o al più poco nuvolosi. Non a caso infatti, nonostante l’ingresso di correnti più fresche sull’estremo settentrione, nella giornata di oggi è possibile, al contrario, riscontrare un ulteriore e lieve aumento delle temperature sulle regioni del centro-sud e in Pianura Padana. Questo è dovuto principalmente al richiamo di massa d’aria più calda portato in atto dal moto ciclonico del cavo atlantico che interesserà più direttamente l’Italia a partire nella giornata di domani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Al via il weekend con temporali e crollo termico nella prima fase

Nella giornata di domani sabato 11 luglio dunque inizierà un weekend che nella prima fase risulterà piuttosto perturbato a causa dell’affondo rapido di un cavo atlantico al nord Italia. Ciò non innescherà la formazione di un minimo depressionario e pertanto l’instabilità verrà portata dal fronte freddo del peggioramento, aiutato nelle ore pomeridiane dall’energia solare che garantirà un’intensificazione dei fenomeni. Più precisamente, le regioni che avranno a che fare con il maltempo, come scritto all’interno di un apposito editoriale, saranno principalmente quelle del Triveneto e la Lombardia, ma verrà coinvolta anche l’Emilia-Romagna in un secondo momento e parzialmente anche le Marche.