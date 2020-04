METEO – WEEKEND della LIBERAZIONE, in prevalenza STABILE, ma con qualche disturbo, i dettagli

Maltempo al centro-sud oggi, ora in miglioramento

Nelle prima parte della giornata odierna il maltempo interessava in maniera più diffusa le regioni meridionali e anche parte del medio versante adriatico: nel corso di questo pomeriggio, al netto di un miglioramento delle condizioni meteo su quest’ultimo settore, qualche temporale termoconvettivo estremamente localizzato si è invece generato sulle zone interne del Lazio. Un miglioramento si è avuto inoltre anche in alcune regioni del sud Italia, mentre persistono piogge deboli o al più moderate in alcune zone della Sicilia e della Calabria (soprattutto joniche). Per quanto riguarda l’evoluzione meteo delle prossime ore, abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Protezione Civile aveva diramato allerta gialla per oggi in alcune regioni

Che nella giornata odierna l’Italia sarebbe stata interessata dal maltempo questo si evinceva anche dal quadro previsionale disponibile da ieri, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un bollettino di allerta meteo di codice giallo per alcune zone che recitava così: Per la giornata di oggi, Giovedì 23 aprile 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-E2, Basi-E1. Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Puglia: Salento. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Puglia: Salento. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Domani bel tempo al centro-nord, ancora qualche pioggia al sud

Nella giornata di domani venerdì 24 aprile ci sarà un quadro meteorologico italiano nettamente spaccato a metà: mentre sulle regioni centro-settentrionali del Paese tornerà il bel tempo con cieli pressoché sereni con la totale assenza di nubi di disturbo, al sud insisterà maggiormente la nuvolosità, con qualche pioggia riscontrabile lungo lo Stretto di Messina e le aree ad esso adiacenti. I fenomeni tuttavia, come abbiamo maggiormente approfondito anche all’interno di un apposito editoriale, non dovrebbero essere eccessivamente intensi, anzi al più moderati tali da apportare al suolo un accumulo comunque decisamente blando.