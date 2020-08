METEO – WEEKEND di FERRAGOSTO con l’ANTICICLONE alla CONQUISTA dell’ITALIA, ma occhio al MALTEMPO, i dettagli

Italia nel limbo tra il sole e i temporali

L’Italia risulta negli ultimi giorni divisa climaticamente a metà tra il sole e i temporali: mentre infatti un promontorio anticiclonico di matrice africana sta interessando tutte le regioni centro-meridionali, portando non solo cieli pressoché soleggiati (salvo qualche ammasso nuvoloso lungo le zone interne), ma anche clima pienamente estivo con i valori termici che in alcuni casi si dimostrano eccessivi e tali da indurre il Ministero della Salute a bollare di rosso 5 città italiane per domani a causa del caldo, diversa è la situazione sulle quelle settentrionali: la campana anticiclonica viene infatti disturbata dalla presenza di una goccia fredda sulla Francia, come vedremo.

Vigilia di Ferragosto in compagnia del bel maltempo al nord, ancora bene al centro-sud

Per la giornata di domani venerdì 14 agosto si prevedono condizioni meteo non proprio rassicuranti per le regioni settentrionali, che ancora una volta assisteranno agli effetti dovuti alle infiltrazioni di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica provenienti dai quadranti occidentali. Al solito, l’instabilità scoppierà soprattutto nel corso del pomeriggio, quando diversi sistemi temporaleschi potranno interessare la Lombardia e le regioni nordorientali. Al centro-sud persistono invece gli effetti della campana anticiclonica, con non solo bel tempo ma anche caldo intenso e in molti casi afoso, soprattutto sulle località costiere. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

L’anticiclone torna a spingere per il weekend di ferragosto

Soffermandoci dapprima sull’evoluzione a scala sinottica di quello che sarà la configurazione predominante nel prossimo fine settimana, si nota dai principali centri di calcolo una nuova spinta dell’Anticiclone di origine sub-tropicale che di conseguenza tenderà ad allontanare nuovamente verso occidente le fresche e instabili correnti atlantiche, che stanno determinando condizioni di maltempo sparso negli ultimi giorni sul nord Italia. Ciò non porterà un miglioramento deciso delle condizioni meteo come vedremo, ma tanto varrà a rendere il sole protagonista della stragrande maggioranza del territorio italiano.