METEO – WEEKEND di forte MALTEMPO con possibili TEMPORALI e CROLLO delle TEMPERATURE, i dettagli

Ancora bel tempo sulla nostra Penisola

Dalle immagini satellitari che arrivano a nostra disposizione nel corso della giornata odierna, le condizioni meteo si sono mantenute visibilmente stabili sulla nostra Penisola, malgrado i crescenti disturbi nuvolosi abbiano interessato soprattutto le aree interne del medio versante adriatico. L’Anticiclone, seppur in arretramento, riesce a proteggere ancora l’Italia dalle correnti instabili, anche se è una condizione che durerà ancora per poco tempo.

Anticiclone in decadimento, arriva il maltempo

L’Anticiclone di origine africana che dall’inizio di questa settimana ha causato anche un’impennata generale delle temperature e più sensibile sulle regioni centro-settentrionali, laddove i picchi hanno ieri raggiunto e superato localmente i +28°C, si trova ora in visibile arretramento i cui effetti sono tangibili sul piano termico: oggi si registra già un primo generale calo delle temperature e a breve torneranno anche le piogge e possibilmente i temporali.

Meteo Weekend: torna il maltempo sulla nostra Penisola

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno evolvendo dunque ad un peggioramento, anche se in queste ore non risulta ancora così evidente. Correnti più fresche e instabile provenienti da latitudini più settentrionali si stanno avvicinando minacciosamente verso lo stivale e porteranno condizioni di maltempo già da domani sabato 3 aprile: piogge, ma anche temporali, sono attesi soprattutto sul medio-alto versante adriatico, con sconfinamento plausibile sul medio Tirreno, in particolare nel Lazio, stando ai principali centri di calcolo.