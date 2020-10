METEO – WEEKEND di Halloween e Ognissanti col SOLE, ecco le PREVISIONI

Maltempo in atto sull’Italia, in estensione nelle prossime ore

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale è piuttosto perturbata attualmente sull’italia e prevede l’estensione di precipitazioni anche intense sul centro-nord Italiano. La causa del maltempo risiede nel distacco di una saccatura di origine nord-atlantica che apporterà fra oggi e domani un notevole calo di geopotenziali e il passaggio di un minimo depressionario sul golfo Ligure (che ha attualmente raggiunto valori di pressione al suolo di 1002 hPa). La saccatura transiterà tra Martedì e Mercoledì verso sud per poi scivolare via via verso sud e sul basso Mediterraneo. La tendenza poi per il resto della settimana è quella di un graduale miglioramento delle condizioni meteo

Ultima settimana di Ottobre verso la stabilità

Sarà l’ultima “Ottobrata” del mese, che ci accompagnerà verso l’inizio di Novembre: una zona d’alta pressione si ergerà a partire dal nord Africa mentre alle alte latitudini il Vortice Polare andrà incontro ad un compattamento piuttosto importante. Nelle prossime giornate avremo un ritorno di temperature miti nella giornata e fenomeni piuttosto estesi di escursione termica con anche gelate in pianura. Le temperature potranno risultare in aumento specialmente sulle zone montane e potranno risultare di 8-10°C più elevate rispetto a quanto preventivato in giornata. Saranno frequenti nubi basse e nebbie tra Pianura Padana, golfo Ligure, Veneto e le zone interne dello stivale. Poi nel weekend ulteriore apporto d’aria più mite per un Halloween piuttosto altisonante rispetto all’andamento di Ottobre.

Weekend con aumento termico e cieli sereni

L’alta pressione si farà ancora più viva nel termine della settimana, grazie ad un aumento dei geopotenziali e dei valore di pressione al suolo che potranno raggiungere senza esitazioni valori intorno ai 1030 hPa. Per questo il weekend risulterà ancora più stabile, con un aumento dei valori termici di 1-2°C su gran parte del territorio e massime fino a 24-25°C sulle regioni meridionali. Al momento la problematica più importante potrebbe risiedere nell’aumento di particelle inquinanti come PM10, PM2,5 ed altro particolato atmosferico causato dalle attività umane: in questi periodi dell’anno infatti quando le condizioni altopressorie vanno a ricoprire periodi più prolungati gli inquinanti possono salire in maniera vertiginosa ristagnando al suolo. Successivamente infatti la tendenza per il mese di Novembre è volta alla stabilità e all’assenza prevalente di precipitazioni.