METEO WEEKEND – Dopo un breve miglioramento, torna il MALTEMPO nel WEEKEND, grazie alla perturbazione ATLANTICA

Giornata soleggiata ma dal clima invernale

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo la fase di maltempo dei giorni precedenti, torna il sole sull’Italia in un contesto però invernale. Un promontorio anticiclonico che si trovava su Spagna e Gran Bretagna, si è esteso verso est, facendo aumentare la pressione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le condizioni meteo sono quindi iniziate a migliorare gradualmente già nella giornata di ieri a partire dalle regioni nord-occidentali, per poi estendersi nel corso delle ore a tutta la penisola. La giornata odierna sarà quindi soleggiata su tutta la penisola italiana, ma in un contesto ancora freddo, con temperature che si presentano al di sotto dello zero su molte zone del Centro-Nord.

Venerdì sole prevalente e temperature in aumento

Il promontorio di alta pressione continua ad espandersi verso est, ma indebolendosi sul suo bordo occidentale. Infatti una vasta saccatura depressionaria è in allungamento verso la Penisola Iberica. Questo comporterà flussi umidi verso il mediterraneo, con della nuvolosità che andrà a transitare sulla Sardegna e al nord-ovest. Cieli sereni sul resto dell’Italia con temperature in generale aumento aumento grazie alle correnti occidentali più miti. Nella serata inizieremo ad avere un generale aumento della nuvolosità.

Saccatura atlantica in avvicinamento

Nel corso del weekend come già anticipato, una saccatura atlantica scorrerà verso oriente avvicinandosi alla penisola italiana. Correnti umide da sud-ovest continueranno a dirigersi verso il mediterraneo centrale e l’Italia, mentre l’alta pressione continuerà ad espandersi ancora più ad est, influenzando ancora le condizioni meteo delle regioni meridionali. Italia quindi divisa in due nel fine settimana, con maltempo al centro-nord e tempo più stabile al sud. Di seguito le previsioni meteo per il weekend.