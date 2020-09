METEO – Weekend estivo in ITALIA tra sole e temporali, svolta dell’autunno a seguire

Più che estate settembrina, versa ondata di caldo in arrivo per l’Europa

Situazione sinottica sull’Europa che vede il flusso perturbato atlantico scorrere alle alte latitudini mentre più a Sud sono gli anticicloni, tra alti e bassi, a dominare. Una blanda circolazione depressionaria con aria fredda in quota si avvicina comunque all’Italia dal Mediterraneo occidentale e nel corso dei prossimi giorni porterà un peggioramento meteo con piogge e temporali su diverse regioni. A seguire comunque l’anticiclone farà di nuovo la voce grossa e non sarà solo una semplice estate settembrina. Confermata infatti dai principali modelli una vera e propria ondata di caldo su mezza Europa a causa della risalita di una bolla d’aria calda dal nord Africa. Temperature che non faticheranno a salire anche di 10 gradi sopra la media con anche l’Italia che non verrà risparmiata. Quando allora le condizioni meteo potrebbero finalmente avere una svolta autunnale?

Meteo weekend: estate piena con caldo e qualche temporale pomeridiano

La giornata di Sabato 12 settembre vedrà il progressivo isolamento della goccia fredda sul basso Tirreno. Questa influenzerà comunque ancora l’Italia portando temporali specie nelle ore pomeridiane ma localmente anche di forte intensità soprattutto al Sud. Nel frattempo un anticiclone di origine sub-tropicale prederà sempre più piede tra Mediterraneo ed Europa centrale facendo risalire aria piuttosto calda. Sabato temperature massime che potrebbero superare i +31/32 gradi su Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Ulteriore rafforzamento dell’anticiclone per Domenica 13 settembre con sole prevalente specie al Centro-Nord. Ancora qualche disturbo al Sud a causa dell’aria più fredda in quota. Temperature massime ancora elevate con punte anche di +34/35 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Qui infatti si instaureranno venti di caduta che aumenteranno ulteriormente le temperature massime.

Perturbazione in arrivo sul Mediterraneo, ipotesi del modello GFS

Settembre che sembra tranquillamente agosto con la fascia degli anticicloni troppo sbilanciata verso nord per permettere l’ingresso di perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo. Un po’ di maltempo non mancherà nei prossimi giorni ma le temperature saranno ancora su valori praticamente estivi. Stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS il vasto anticiclone che si instaurerà sull’Europa potrebbe pian piano arretrare tra il 17 e il 18 del mese quando una saccatura atlantica proverà a fare il suo ingresso sull’Europa occidentale. Entro il terzo weekend di settembre non si esclude che questa possa raggiungere l’Italia portando un peggioramento meteo autunnale con piogge e calo delle temperature. La perturbazione potrebbe anche essere seguita da altre ma attenzione perché gli anticicloni a spasso per l’Europa non perderanno vigore tanto facilmente.