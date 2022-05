METEO WEEKEND – Festa della REPUBBLICA e ponte con il BELTEMPO. Nuova ondata di CALDO in arrivo

Primavera agli sgoccioli

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Gli ultimissimi giorni di maggio sono stati caratterizzati dalla presenza di una circolazione depressionaria alle medie-alte latitudini europee. Questa sta facendo convergere nuvolosità sull’Italia in un contesto generalmente stabile. In queste ore è atteso un rinforzo dell’alta pressione, dettato dalla spinta di un promontorio d’aria calda proveniente dal nord-Africa. Vediamo dunque di seguito la tendenza meteo per la settimana corrente.

Tendenza meteo per la settimana

Dopo una flessione delle temperature specie al centro-nord, queste torneranno ad aumentare nel corso di questi giorni, con l’espansione di un campo d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo detterà legge a lungo abbracciando anche la Festa della Repubblica. Le temperature saranno ben al di sopra delle medie del periodo come vedremo nel prossimo paragrafo.

Festa della Repubblica: ecco le previsioni meteo

Per il 2 giugno il campo d’alta pressione avrà raggiunto ed abbracciato l’Italia ed il bacino Mediterraneo. La spinta sarà coadiuvata dall’affondo di una saccatura atlantica che si posizionerà ad ovest della penisola Iberica. In questo contesto le temperature si impenneranno andando di 8-10°C al di sopra delle medie del periodo. Sarà possibile tuttavia ancora qualche temporale sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. Infine vediamo la tendenza meteo per il primo weekend di giugno e dell’estate meteorologica.

Meteo weekend: forte caldo con picchi anche di +38°C

Meteo weekend – Sarà un fine settimana all’insegna del caldo: sulle zone interne del centro-sud infatti, le temperature non faranno fatica a superare i +35 gradi con punte anche prossime ai +40 gradi. Le zone favorite a raggiungere gli estremi di temperatura saranno la Valle del Tevere tra Lazio e Umbria, la Valle del Sacco, il Tavoliere delle Puglie e le zone interne di Basilicata, Sicilia e Sardegna. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

