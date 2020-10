METEO WEEKEND – Nuovo ritorno di FREDDO, NEVE E PIOGGE diffuse

Un’altra perturbazione in arrivo sull’Italia

Un anno fa il mese di Ottobre si è contraddistinto per essere stato particolarmente caldo e siccitoso, in contrapposizione ai normali trend stagionali. Infatti (come quest’anno si sta manifestando) il mese è mediamente caratterizzato dall’incursione di più perturbazione di matrice Atlantica che permettono a questo periodo dell’anno di essere il più piovoso in assoluto. Con questo fine settimana si manifesterà un altro peggioramento a partire dai quadranti settentrionali, che si farà spazio in primis sull’arco Alpino. Saranno previste piogge abbondanti su Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte e successivamente sul centro Italia, fino ad interessare le regioni meridionali che non saranno esenti da questa fase meteo instabile. Non si escludono sull’inizio della settimana anche nubifragi organizzati sui settori Tirrenici meridionali. Entriamo nel dettaglio e scopriamo le prossime previsioni meteo!

Fine settimana via via sempre più freddo e piovoso

Come già detto la giornata di Sabato, sarà caratterizzato da piogge e nevicate sull’arco Alpino ancora a quote piuttosto elevate. Il meridione sarà ancora sgombro da nuvolosità. In maniera piuttosto graduale le precipitazioni andranno a spostarsi verso sud nella notte fra Sabato e Domenica; si potranno verificare nubifragi al nord, con copiose nevicate in montagna in ulteriore calo col passare delle ore. Poi dapprima precipitazioni sparse e disorganizzate su Liguria, Toscana e regioni centrali. Tra pomeriggio e sera dell’11 Ottobre grazie all’approfondimento del minimo depressionario sull’alto Tirreno, le piogge si organizzeranno sul mare facendo ingresso su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania. Non si escludono per il momento disagi e allagamenti viste le simulazioni modellistiche che prevedono accumuli pluviometrici piuttosto elevati al sud. In queste giornate si aprirà anche la possibilità del ritorno della neve sia sulle Alpi che sull’Appennino in una seconda parentesi.

Focus neve: in arrivo abbondante sulle Alpi, poi anche in Appennino

Al momento le possibilità maggiori di nevicate, mandano in pole-position il tratto Alpino del Trentino Alto Adige e quello Friulano (tra Sabato e Domenica). Lo zero termico in questo frangente, si abbasserà ulteriormente sui tratti di confine, tra Austria e Svizzera dove il manto nevoso si potrà posare anche sulle zone alto-collinari. L’Appennino, specialmente il tratto tra l’Emilia Romagna e la Toscana potrà essere di nuovo sorpreso dalla neve tra Domenica e Lunedì con l’ingresso delle termiche migliori in quota. In attesa di nuovi aggiornamenti, verificheremo la possibilità e la conferma di questo importantissimo peggioramento più consono al mese di Novembre, che a quello attuale.