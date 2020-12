METEO – WEEKEND foriero di MALTEMPO in arrivo, con PIOGGIA e NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Oggi tempo ancora stabile in prevalenza sullo stivale

Dopo la parentesi di maltempo che è rimasta comunque circoscritta a specifici settori del territorio nazionale nel corso di questo weekend, il tempo ora torna ad essere generalmente stabile salvo locali eccezioni come vedremo nel prossimo paragrafo. Un campo di Alta pressione di origine azzorriana rivendica la sua posizione nel Mediterraneo centrale e quindi anche sul nostro Paese, garantendo stabilità nonostante si inserisca in un contesto spesso molto variabile, com’è avvenuto questo pomeriggio.

Locali eccezioni di maltempo tra Toscana e Liguria

Sebbene dal quadro sinottico sia piuttosto evidente la netta predominanza dell’Anticiclone azzorriano nel Mediterraneo, esso non impedisce alle correnti più umide in arrivo dai quadranti nordoccidentali di insinuarsi nel nostro Paese. Ciò scaturisce delle locali eccezioni di maltempo, come scritto anche in precedenza e che riguardano essenzialmente l’alto versante tirrenico e più precisamente le aree interposte tra la Toscana e la Liguria.

Weekend pregno di maltempo, sabato la giornata più instabile (e più fredda)

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo attesa della settimana corrente, dopo che la stabilità riguarderà buona parte del nostro Paese almeno fino alla Vigilia di Natale, va profilandosi successivamente l’affondo di una saccatura di origine artico marittima che sarà responsabile di un generale crollo delle temperature, in particolare al centro-nord e del ritorno della neve a quote anche collinari o di bassa collina. Sabato 26 dicembre sarà infatti la giornata più instabile e più fredda del weekend.