METEO WEEKEND – Forte peggioramento in arrivo il PRIMO MAGGIO, con PIOGGE intense al nord anche a carattere di NUBIFRAGIO

Situazione sinottica sul continente europeo

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La vasta saccatura depressionaria si sta approfondendo sulla Penisola Iberica estendendosi fino al nord Africa occidentale, determinando cosi una risalita del promontorio africano sul Mediterraneo orientale e portando ad una risalita del geopotenziale sulla penisola italiana centro-meridionale. Questo porterà condizioni meteo stabili sulle regioni meridionali e porterà anche ad una impennata delle temperature, specie sulla Sicilia con picchi di 35°C. Più instabile invece al nord, raggiunto da correnti umide sud-occidentali.

Meteo Italia, oggi piogge al nord e più stabile al centro-sud

Come appena anticipato, mentre al centro-sud il geopotenziale è in aumento portando condizioni meteo più stabili, le regioni settentrionali sono sotto l’effetto di flussi perturbati provenienti da sud-ovest. Nella mattinata odierna avremo piogge sparse su tutte le regioni settentrionali, più intense sul Triveneto e Lombardia orientale. Nel pomeriggio ancora piogge sparse su tutto il nord, con intensificazione dei fenomeni anche su Piemonte e resto della Lombardia ed andranno ad estendersi anche alla Toscana, dove a tratti saranno anche intensi. In serata le piogge persisteranno ancora su Triveneto, Lombardia e Piemonte settentrionale, con possibili rovesci e temporali. Tempo stabile invece al sud per l’intero arco della giornata, con temperature sopra la media del periodo. Ma andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani con forte peggioramento in arrivo.

Peggioramento in arrivo per la Festa dei Lavoratori

Nella giornata del Primo Maggio un minimo proveniente dalle Isole Baleari raggiungerà il nord Italia, portando un netto peggioramento delle condizioni meteo. Nella mattinata avremo cieli nuvolosi ovunque e piogge al nord-ovest. Asciutto sul resto della penisola, salvo qualche pioggia isolata. Temperature estive verranno raggiunte sulle regioni meridionali nelle ore centrali della giornata. Nella seconda parte della giornata arriva il vero peggioramento, con piogge diffuse su tutto il nord ed anche rovesci e temporali. Piogge diffuse anche su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente anche sul Lazio. Possibili piogge anche al sud sulle regioni versante Tirrenico. Sul Triveneto e la Lombardia sono previste piogge molto intense con possibili disagi a causa di locali allagamenti. Andiamo ora a scoprire le previsioni meteo per la giornata di domenica.

