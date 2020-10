METEO WEEKEND – FREDDO alle porte e NEVE abbondante sulle ALPI

Maltempo incombe sull’Italia in un mese di Ottobre piuttosto dinamico

Il tempo autunnale si è insediato in questi giorni sull’Italia con precipitazioni ed instabilità. Il termine della prima decade del mese di Ottobre introdurrà l’ennesima fase instabile a partire dalle regioni settentrionali: questo peggioramento calcherà ancora di più con freddo e nevicate che si manifesteranno in maniera copiosa sull’arco Alpino. Anche le piogge dovrebbero risultare abbondanti, dapprima su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto; poi le precipitazioni andranno ad interessare i settori Tirrenici dell’Italia centrale e scorreranno via via verso sud con il proseguire delle ore. Al momento si prevede anche la possibilità di nubifragi sulle regioni meridionali per l’inizio della prossima settimana. Ma procediamo per step ed analizziamo questo intenso peggioramento meteo!

Weekend compromesso, specie nella seconda parte

Nel corso della giornata di Sabato, avremo condizioni meteo che divideranno l’Italia a metà: se da una parte nelle ore pomeridiane il settentrione sarà bersagliato dalle prime piogge, al sud avremo cieli sereni con tempo per lo più stabile. La perturbazione si farà spazio con un incremento della ventilazione occidentale che potrà risultare particolarmente intensa sul Golfo Ligure e sulla costa Toscana, con raffiche di vento sostenute e mare molto mosso. La finestra di maltempo si aprirà sul resto dello stivale con la giornata di Domenica 11 Ottobre. In questo frangente saranno ancora coinvolte le regioni del nord, specialmente quelle più occidentali e in rapida sequenza la Sardegna e le regioni centrali nella notte. La circolazione depressionaria si stanzierà sul medio Tirreno con un marcato calo dei geopotenziali in quota. Sarà conseguente il richiamo di aria più fredda da nord nella seconda metà della giornata, con un vero e proprio crollo delle temperature sul centro-nord. Grande protagonista anche la neve, che farà ritorno a quote relativamente più basse.

Poderoso calo termico e neve a quote molto basse in montagna

Lo zero termico sulle regioni settentrionali si abbasserà notevolmente nella seconda parte del fine settimana: le temperature intorno ai 1500 metri di quota si avvicineranno notevolmente vicino allo zero. Sui versanti Oltralpe il freddo si addosserà sui monti andando ad enfatizzare il fenomeno dello stau. Su Svizzera e Austria non si escludono precipitazioni nevose anche sotto i 1000 metri. Le Alpi italiane (alle stime attuali) potranno rivedere la neve tra i 1200 e i 1300 metri di quota; il transito di questa importante perturbazione potrà trasformare il paesaggio ed imbiancare le prime foglie cadute d’Autunno. Con l’ulteriore ingresso delle correnti fredde in quota, anche l’Appennino potrebbe rivedere la neve ma solo ad altitudini più elevate. Questa ipotesi sarebbe da verificare con i prossimi run dei modelli previsionali che stanno prolungando uno scenario simile per i giorni avvenire.