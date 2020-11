METEO WEEKEND – In arrivo la perturbazione più intensa dell’Autunno, con NEVE in APPENNINO

Maltempo in allontanamento dalle regioni meridionali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale sulla nostra penisola prevede tempo prevalentemente asciutto su tutto il centro-nord. Sulla Pianura Padana è presente una fitta coltre di nebbia che abbraccia tutte le località della bassa Lombardia, parte del Piemonte, l’Emilia Romagna ed il Veneto. Sulle regioni meridionali è ancora presente della residua nuvolosità data dalla perturbazione che è transitata nei giorni scorsi. Numerose sono state le criticità registrate specialmente sulle regioni centrali e quelle del sud Italia. Nel Cilento (dove si sono registrati oltre 150 millimetri di pioggia), l’acqua ha allagato alcune abitazioni creando una situazione di disagio per la comunità locale a Policastro (SA). In queste ore vivremo una tregua dal maltempo, grazie all’espansione dell’anticiclone.

Cieli sereni al centro-nord ancora per 24 ore

Come detto nel precedente paragrafo sull’Italia è presente una robusta area altopressoria che si estende dalla Penisola Iberica fino a raggiungere i paesi dell’Europa centrale. Questa figura barica sta garantendo tempo stabile su tutte queste zone, con massimi di pressione che oscillano fra i 1031 hPa e i 1034 hPa. Sebbene questo anticiclone Azzorriano sia foriero di tempo stabile, sarà altrettanto “fugace” in quanto una perturbazione di stampo polare irromperà nella giornata di Venerdì permettendo il ritorno della neve specialmente sulle zone Appenniniche. Il maltempo sarà diffuso, grazie alla formazione di un minimo depressionario che nelle ore pomeridiane del 20 Novembre si troverà sul basso Tirreno fra Sardegna e Sicilia. Vediamo cosa potrebbe accadere in questa situazione!

Maltempo da Venerdì e per il weekend

L’ingresso di aria fredda permetterà la formazione nella notte di Venerdì 20 Novembre di un insidioso minimo depressionario di 1012 hPa. Questo transiterà nelle ore mattutine di Venerdì a largo del Tirreno centro-meridionale richiamando sempre più aria fredda e garantendo il maltempo in primis sulla regioni Tirreniche di Lazio e Campania, ma anche delle regioni Adriatiche con fenomeni accentuati dallo stau Appenninico. Dunque questo penultimo weekend Autunnale potrebbe risultare nuovamente imbiancato dopo una prima parte di Novembre senza freddo. Vediamo dove potrà cadere la neve!