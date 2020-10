METEO – WEEKEND in compagnia del forte MALTEMPO: torna anche la NEVE, ecco tutti i dettagli

Autunno attivo in Italia e non solo

Bisogna tornare indietro di diversi anni prima di ritrovare una stagione autunnale in una forma simile, con frequente maltempo che fin ora ha imperversato sulla nostra Penisola e altro ancora ne dovrà arrivare stando alle attuali proiezioni modellistiche. Ultimamente infatti la siccità ha sempre gravato su molte zone del Paese anche in autunno, ma quest’anno tali presupposti sembrano non confermarsi. Intanto, anche l’attività uraganica negli Oceani è particolarmente intensa. L’ultimo uragano della serie, l’uragano Delta, ha colpito la costa orientale del Messico ieri e ora è in procinto di coinvolgere anche le coste meridionali degli Stati Uniti.

Fase stabile in Italia solamente un breve intermezzo

La fase stabile dunque nel quale ci troviamo tutti avvolti nella nostra Penisola sarà solo un breve intermezzo tra le due ondate di maltempo, la prima piuttosto prolungata che ha interessato lo stivale fino all’inizio di questa settimana, la seconda è quella prevista a partire da domani sabato 10 ottobre e ha tutta l’aria di essere altrettanto duratura. L’Anticiclone di matrice afroazzorriana che garantisce cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi è già in ritirata sotto i colpi di una progressione di una nuova saccatura che sta già portando un primo aumento della nuvolosità sulle regioni del nord Italia.

Weekend in compagnia del forte maltempo e del calo termico

Stando a ciò che mostrano i principali centri di calcolo è ormai pressoché confermata l’ondata di forte maltempo nel weekend causata dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica all’interno del bacino del Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo dunque volgeranno ad un graduale peggioramento a partire dalle regioni settentrionali del Paese, fino ad estendersi entro la giornata di domenica 11 ottobre sulle regioni centrali (soprattutto di sponda tirrenica) con maltempo sparso e localmente anche intenso. Il fronte freddo della perturbazione sarà peraltro causa di un calo netto delle temperature che causerà a sua volta il ritorno della neve sulle Alpi, vediamo dove.